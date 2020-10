Talkwalker delinea i social media trend da osservare il prossimo anno

Lo scopo dello studio della società di analytics e social listening è sostenere i professionisti del marketing e delle PR nel definire le loro priorità per il 2021

Talkwalker sta per pubblicare il suo nuovo report sui social media trend in sei lingue, concepito per i mercati di tutto il mondo. Dopo il successo dello scorso anno, dove lo studio è stato consultato da oltre 30.000 brand, l'azienda attiva nel segmento degli analytics e social listening torna a definire le tendenze che favoriranno le strategie di marketing nel 2021.

“Questo è il sesto anno consecutivo in cui Talkwalker ha creato un report incentrato sulle tendenze dei social media”, dice Elena Melnikova, CMO di Talkwalker. “Ogni anno rafforziamo la nostra posizione come leader di pensiero nel settore, riunendo i dati sui social media e gli esperti del settore per individuare le tendenze più importanti”.

Quest’anno Talkwalker ha effettuato un sondaggio raccogliendo input dal proprio database di oltre 2.000 clienti, tra aziende e PMI, ed ha incluso i dati negli insight illustrati nel report. Questa prospettiva, unitamente all’uso dell'intelligenza conversazionale, è stata utile nell’identificare le tendenze sulle quali i professionisti del settore in prima linea intendono concentrarsi, di modo che i brand sappiano su cosa puntare nelle loro attività di marketing.