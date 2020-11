Ipsos amplia l'offerta con la piattaforma fai da te Ipsos.Digital

Ipsos amplia la sua offerta con Ipsos.Digital, l’innovativa piattaforma Ipsos Do It Yourself, completamente automatizzata che offre ai clienti un accesso rapido e semplificato alle informazioni. Uno strumento fai da te per le ricerche online che consente di abbassare i costi e ridurre i tempi di consegna dei dati.

La piattaforma, si legge nella nota, riflette l’impegno di Ipsos nel restituire dati di alta qualità con rapidità ed è in grado di offrire ai suoi clienti il meglio della scienza, della tecnologia e del know-how. Ipsos.Digital snellisce i processi e consente ai clienti di avere accesso a insight e ricerche a livello globale in ore, invece di settimane.

Questa piattaforma end-to-end dà accesso al panel online di consumatori di Ipsos e permette ai clienti di lanciare in autonomia i propri studi o di avvalersi della collaborazione degli esperti di Ipsos. Con facilità e velocità, i clienti saranno in grado di consultare i dati tramite una dashboard automatizzata e per specifiche soluzioni, si possono anche ricevere report personalizzati.

Ecco le soluzioni disponibili su Ipsos.Digital:

Fast Facts: Una soluzione su misura che permette a chi la sceglie di costruire il proprio questionario e di raccogliere i dati con rapidità e affidabilità.

Ipsos DUEL: Una soluzione veloce e agile, basata sulle scienze comportamentali, che permette di confrontare e selezionare semplici stimoli di marketing quali claim, varietà, nomi e loghi/grafiche.

InnoTest: Un tool che permette di testare l'innovazione velocemente, selezionando e validando idee e/o concetti in modo affidabile.

Creative|Spark: Uno strumento di valutazione delle creatività per capire, valutare e ottimizzare rapidamente le creatività video con risultati disponibili in sole 24 ore.

“Ipsos.Digital riflette il nostro impegno nel fornire ai nostri clienti un accesso rapito all'informazione di cui hanno bisogno. In un mercato in cui la ricerca fai-da-te è in continua crescita rispondiamo con un tool che offre una combinazione unica di tecnologia e know-how all'avanguardia tutto garantito dagli altissimi standard di qualità Ipsos", commenta Nicola Neri - CEO Ipsos. Anche durante questi mesi di lockdown abbiamo lavorato per rafforzare la nostra capacità di ascolto e comprensione delle persone. Lo abbiamo fatto grazie alle competenze, alle conoscenze e al rigore metodologico che Ipsos ha saputo sviluppare globalmente ben prima che il Covid diventasse un’emergenza. Per questo motivo abbiamo sviluppato delle nuove soluzioni e metodologia di ricerca e una gamma di soluzioni innovative e flessibili adatte ai tempi, al budget e alle esigenze dei nostri clienti.