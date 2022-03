GDO, l’ecommerce cresce nel 2021 del 23,5% a 1,8 miliardi di euro. «Un’opportunità per i brand emergenti»

Photo by Mark König on Unsplash

Dopo il boom ottenuto nel 2020 (+146%), la GDO ha visto aumentare anche nel 2021 il suo business legato all’ecommerce. La crescita è stata infatti del 23,5% per un totale di 1,8 miliardi di euro di transato, equivalente al 2,5% del volume d’affari dell’intero settore FMCG. In questo modo il commercio elettronico ha compensato lo stallo delle vendite dei negozi fisici, generando un incremento dello 0,4% delle vendite complessive della GDO. E’ quanto emerge dai dati della quarta edizione (dicembre 2021) dell’Osservatorio Digital FMCG di Netcomm realizzato in collaborazione con NielsenIQ.

“È chiaro che il consumatore digitale si stia evolvendo e che un’esperienza basica non sia più soddisfacente”, ha commentato Roberto Liscia, presidente di Netcomm. “Il consumatore è alla ricerca di efficienza, ma anche di un’esperienza sempre più personalizzata, semplice e intuitiva. Il phygital parte proprio dall’esperienza del cliente: il digitale si affianca al fisico e assume un ruolo chiave durante tutte le fasi del percorso d’acquisto, dalla raccolta di informazioni e dalla comparazione di prezzi, prodotti e servizi, al supporto post-vendita e all’attività di recensione”. Per il 75% degli intervistati, internet risulta infatti la fonte principale per cercare informazioni su prodotti e servizi, per il 69% per scoprire nuove marche. “Dal lato del venditore, questo si traduce nella necessità di porre l’attenzione su alcuni aspetti come descrizioni dettagliate, suggerimenti e offerte personalizzati, un’interfaccia agevole, pagamenti sicuri, puntualità nella consegna e nel ritiro della merce, ma anche un’attenzione sempre più marcata agli aspetti di sostenibilità. In sintesi, nel contesto FMCG il digitale è in primis uno strumento imprescindibile di marketing”.

L’ecommerce come vetrina per i nuovi brand

Secondo l’Osservatorio, le opportunità per i brand emergenti sono molteplici, a patto di interiorizzare tre parole chiave dell’ecommerce FMCG: convenience (risparmio di tempo), healthy food e personalizzazione. Infatti, il consumatore tipo digitale è giovane, medio-alto spendente (lo scontrino medio online è di 42 euro), attento ad alcune caratteristiche specifiche dei prodotti come l’italianità e i “free from” (riferito a prodotti biologici o per intolleranze alimentari). In sostanza, questi prodotti, come anche quelli premium - ossia con un prezzo almeno il 50% più alto della media della categoria -, trovano nell’ecommerce un canale elettivo. Lo dimostra anche il fatto che nel 2021 il peso dei prodotti con caratteristiche di questo tipo sia stato più alto nell'online che nel mondo fisico. Uno fra tutti, il bio, che pesa il 6,7% nell’online, mentre solo il 3,6% nell’offline.

I piccoli brand trovano inoltre più spazio nello scaffale digitale rispetto a quello fisico. A conferma di ciò, il peso dei cosiddetti small brand è più alto online che offline: 29% contro il 19% nel comparto della drogheria alimentare; e 30% contro il 20% nella categoria delle bevande. Inoltre, mentre per le categorie Food&Beverage c’è ampio margine di crescita delle vendite online, per quelle storicamente più digitali, come Personal Care e Pet Care, l’ecommerce risulta essere il canale di vendita chiave, che i player devono assolutamente presidiare.

I consumatori digitali sono sempre di più e di tutte le età

L’online penetra sempre di più tra le modalità di consumo delle famiglie: su un totale di 25 milioni di famiglie in Italia (con una media di 2,3 persone), 10,7 milioni comprano online prodotti FMCG, pari a 2,3 milioni in più rispetto al periodo pre-Covid, rappresentando quindi il 43% del totale. Per queste famiglie, agli acquisti online è dedicato il 9,5% del proprio budget in prodotti FMCG. Considerando i singoli acquirenti, guidano le fasce più giovani, con un picco del 57% nella fascia under 34, ma anche un terzo degli italiani over 65 non disdegna gli acquisti online.

“Il fatto che l’ecommerce sia destinato a consolidarsi nel tempo anche per i beni di largo consumo, tanto che prevediamo una crescita tra il 10 e il 15% nel 2022, e non solo a essere una risorsa durante i periodi di restrizione, sta generando una rivoluzione all’interno di tutte le filiere del largo consumo”, conclude Liscia. “Dalle imprese produttrici agli intermediari fino ad arrivare alle aziende distributrici, tutte le realtà si troveranno a dover necessariamente rivedere il loro modo di far impresa e le loro relazioni lungo la filiera, mettendo in discussione le attuali logiche produttive, commerciali e di operation. Le imprese più attente stanno già ragionando su progetti di innovazione che coniughino le nuove richieste della domanda con un rinnovato modo di erogare l’offerta, facendo leva sulle tecnologie più promettenti. Nuove logiche di produzione, nuovi flussi di dati e nuovi territori competitivi saranno le parole chiave per le imprese FMCG dei prossimi anni”.