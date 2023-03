Coca-Cola (Best Product Brand), Diesel (Best Growth Brand), Samsung (Best Sustainability Brand), Amazon (Best Phygital Brand) e Nutella (Best of the Best) sono le aziende premiate nell’edizione 2023 di Best Brands, gli “Oscar delle Marche” ideati da GfK e Serviceplan Group, giunti in Italia all’ottavo anno di vita.

Ad annunciare gli oscar delle Marche 2023 durante la tradizionale serata di gala negli Studi RAI di via Mecenate (tornata quest’anno in presenza), Giovanni Ghelardi di Serviceplan Group e Enzo Frasio di GfK, affiancati da Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente di UPA che patrocina l’iniziativa dagli esordi, e dai partner storici Rai Pubblicità, 24ORE System, IGP Decaux, ADC Group.

Cinque le classifiche stilate (composte da 40 Best Brands finalisti, 10 per ogni categoria), frutto di 6.000 interviste per un totale di 16.000 valutazioni raccolte da GfK e messe a confronto con i dati di vendita, ha consentito di avvalorare il tema “Best Friends” scelto per questa edizione della ricerca: i brands migliori si confermano sempre più presenti nella vita quotidiana dei consumatori, imponendosi per le caratteristiche di fiducia, autorevolezza e credibilità.

“Instaurare un rapporto duraturo di questo tipo, dalle caratteristiche molto simili a un rapporto di amicizia, è e deve essere lo scopo principale delle marche”, ha detto in apertura Sassoli.

Best Product Brand 2023 è Coca Cola

Coca-Cola si è piazzata al primo posto nella categoria Best Product Brand, in testa a una top ten in cui figurano Dash, Nutella, Nike, Mulino Bianco, Rio Mare, Alexa, Lego, Sony/PlayStation e Kinder. Una classifica dunque ricca di brand storici, spesso vere e proprie icone del nostro tempo. Sono i “love brands”, marche di prodotti radicati nella nostra cultura, affidabili e su cui contare sempre.

Best Growth Brand 2023 è Diesel

In questa classifica, la più reattiva delle quattro ai cambiamenti esterni, è emersa chiaramente la voglia di tornare a vivere degli italiani dopo anni di clausura e paure. Un po’ per esorcizzare, un po’ per non pensarci più. A diesel, che si è aggiudicata l’oscar di categoria, fanno corona nella top 10 marche come JBL, Mattel, Microsoft Xbox, Nintendo Switch, Allianz, Iliad, Ace, Divella, Tempo.

Best Sustainability Brand 2023 è Samsung

La sostenibilità si democratizza ed entra prepotentemente in ogni nostro atto di consumo, aiutando non più solo l’ambiente ma anche la nostra quotidianità. Questo il senso di una classifica che ha premiato Samsung, a capo di una top 10 in cui sono entrate Amazon, Tempo, Algida, UnipolSai, Svelto, Dash, Mercedes, Miele e Bosch.

Best Phygital Brand 2023 è Amazon

Potremmo dire che è la classifica dell’”onlife”. Di quelle marche, cioè che hanno saputo guardare al futuro superando la dicotomia tra reale e virtuale, tra fisico e online per scegliere di esistere in una dimensione unica e pervasiva che supera le barriere di tempo e spazio. Amazon è al primo posto di una classifica variegata in cui figurano in top 10 Nike, PayPal, OVS, H&M, Coca Cola, Samsung, Mulino Bianco, Dash, Esselunga.

Best of the Best 2023 è Nutella

Scelta nella rosa delle prime cinque marche delle altre quattro classifiche, Nutella è stata premiata come “Best of the Best”, ossia come la marca che più di ogni altra è stata riconosciuta dai consumatori per capacità di presidiare le quattro aree valoriali dei ranking: l’attenzione nei confronti del prodotto, la dinamicità e la capacità di crescere, l’attenzione ai diversi aspetti della sostenibilità e l’apertura sia al mondo fisico sia al digitale.

Per Enzo Frasio, Presidente di GfK Italia, “La metodologia unica adottata per questa ricerca ci consente una prospettiva non solo inedita, ma continuamente aggiornata su un universo d’indagine ampio e ponderato: 300 brand i cui dati economici sono messi a confronto con il punto di vista delle persone che è quanto di più in evoluzione si possa immaginare oggi. Per questo ritengo che i trend che emergono dalla ricerca siano ancora più significativi nell’anticipare gli scenari del mercato con uno sguardo rivolto al futuro, per intercettare i nuovi desideri e i nuovi bisogni allo stato nascente”.

Si chiude quindi l’ottava edizione di Best Brands, che anno dopo anno si è sviluppata dall’intento originario di una mappatura accurata e attendibile delle marche più forti sul mercato a una vera e propria ricerca, dal sapore sociale e culturale, racchiusa anche all’interno di un libro di cui è stata realizzata la seconda edizione, presentato nel corso della serata.

“La classifica di Best Brands, considerata dagli operatori e dagli addetti ai lavori la più completa e oggettiva grazie alla sua capacità di offrire il punto di vista diretto dei consumatori confrontato con i dati di performance economica, mette sempre più in luce contenuti valoriali preziosi per il mondo della comunicazione e della consulenza di marca e preziosi ancor di più per chiunque oggi voglia fare impresa puntando sulla Marca. Oggi Best Brands è uno studio che non si ferma mai. E questo grazie al lavoro del Club, dal quale è scaturito il Libro Due dei Best Brands presentato questa sera”, ha commentato, Amministratore Delegato Serviceplan Group Italia.