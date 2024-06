Visit Trentino scende in campo insieme ai campioni del Napoli

Visit Trentino comunicherà il ritiro estivo della squadra SSNC Napoli per la stagione 2024-2025 attraverso contenuti social. I protagonisti scelti sono i calciatori Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Mario Rui e Meret alle prese con i preparativi per il ritiro a Dimaro. Al posto di scarpette da calcio, parastinchi o guanti da portiere, però, porteranno con loro scarpe da trekking, corde da arrampicata e altri oggetti indispensabili per godersi tutte le esperienze che il Trentino ha da offrire.

L'obiettivo è quello di mettere in luce la relazione che perdura da oltre 13 anni tra SSC Napoli e Trentino, rivolto a tifosi e appassionati di sport, ma anche a un pubblico più ampio che possa scoprire questo territorio come meta ideale per vacanze all’insegna del benessere e della natura.

La produzione dei contenuti è stata realizzata da Think Cattleya con la regia di Francesco Coppola. Akqa, innovation agency di WPP, firma una campagna social multicanale pinificato su YouTube e TikTok online da giugno in Italia.

Visiti Trentino, ecco i crediti della campagna

AKQA

Group Creative Director: Matteo Lazzarini

Senior Art Director: Pierpaolo Bivio

Senior Copywriter: Giorgio Schirripa

Operations Lead: Davide Sartor

Senior Account Director: Monik Ruffo

Creative Producer: Lorenzo Alaimo

Managing Director: Umberto Basso

Director of Client Services: Paolo Mussi

Think Cattleya