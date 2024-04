Venchi e Certo insieme per la campagna di Pasqua

La sinergia tra la cioccogelateria d'elite Venchi e l'agenzia Certo continua, dando vita alla campagna pasquale "Taste the Surprise”. Quest'anno, la collaborazione ha raggiunto buoni risultati, celebrando la collezione di uova Gourmet Venchi in un modo che ha saputo catturare l'attenzione su TikTok, raggiungendo oltre 2 milioni di visualizzazioni.

Certo ha scelto con cura otto creator, affini allo spirito di Venchi, accompagnandoli nell’ideazione, creazione e post-produzione dei video. L'intento è stato quello di creare contenuti autentici e di impatto, ad hoc per la piattaforma e per l'audience di riferimento. Questo il tema: la vera sorpresa è la croccantezza quando meno te lo aspetti. In ogni morso delle uova Gourmet Venchi, il gioco di contrasti tra cioccolato e frutta secca, biscotto o granella Chocoviar incastonati all’interno, stupiranno in una primavera di gusto.

I veri protagonisti di "Taste the Surprise" sono stati i prodotti Venchi: ogni creator ha esplorato la collezione di uova Gourmet con uno stile personale e genuino,

rispettando il linguaggio e il tone of voice della piattaforma. L'approccio di Certo ha privilegiato la libertà creativa, evitando di ingessare i creator con regole eccessivamente rigide, favorendo così la nascita di contenuti unici e personalizzati.

Alessandro Cannata ha ottenuto 200.000 spettatori evocando i sapori della sua Sicilia attraverso l’uovo Cannolo di Venchi, mentre Emma Sartini, con le sue 700.000 visualizzazioni, ha ricreato l'esperienza umami di un recente viaggio in Giappone attraverso l'innovativo uovo Gran Gourmet Bianco Salato. Non da meno, la carismatica Nonna Giorgia e la nipote Martina, che insieme hanno incantato il pubblico abbinando con estro i loro outfit alle deliziose uova Gourmet.

La risposta del pubblico è stata entusiasta: centinaia di commenti hanno animato discussioni, riflettendo curiosità e apprezzamento per l'esclusiva collezione di uova Gourmet e per il marchio Venchi. Il risultato di "Taste the Surprise" testimonia l'efficacia di una strategia che coniuga coerenza e coinvolgimento, consolidando il posizionamento di Venchi nel cuore degli amanti del cioccolato e oltre.