Trentingrana punta sul digitale con la nuova campagna "Ribelli per natura"

L'agenzia Life firma ancora una volta la strategia di comunicazione incentrata su una pianificazione 100% digitale per massimizzare le vendite

Trentingrana Gruppo Formaggi del Trentino torna on air con la campagna "Ribelli per natura", ideata e realizzata dall'agenzia di comunicazione integrata Life.

La pubblicità, attiva fino all'11 febbraio 2025, si concentra su una pianificazione 100% digitale a cura sempre di Life, utilizzando piattaforme video on-demand e Advanced TV dei principali editori italiani e player OTT. La pianificazione si concentra su un mix di mezzi digitali e social, con spot trasmessi in formato pre-roll e in-read sulle piattaforme e formato video sui principali social media.

La creatività ruota attorno allo spot "Ribelli per natura", un concept ideato da Life nel 2021, che esprime i valori distintivi di Trentingrana: il rispetto per la natura, il territorio, il tempo e le persone.

“Questa campagna rappresenta una svolta per il Consorzio: una strategia mirata, geo-targetizzata e interamente digitale ci consente di dialogare con il pubblico in target in modo più mirato ed efficace che mai”- ha dichiarato Peter Andergassen, Responsabile Media di Life.

Lo spot "Ribelli per natura" continua ad essere al centro della comunicazione del brand, che vuole mantenere una narrazione autentica e controcorrente. I protagonisti dello spot sono gli allevatori soci del Consorzio, che incarnano i valori del rispetto della natura e della tradizione.

Trentingrana ha anche inserito per la prima volta nella sua pianificazione, una campagna di influencer marketing, coinvolgendo un noto food influencer del territorio trentino per la realizzazione di ricette creative con due nuovi prodotti del brand.