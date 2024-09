Telepass lancia la nuova pubblicità di TBusiness. L'agenzia è Vml Italy

“Tanti servizi in uno solo” è il concept della comunicazione pianificata su stampa, nelle stazioni ferroviarie, sui treni e negli aeroporti

È on air dal 16 settembre la nuova campagna pubblicitaria di TBusiness, la soluzione targata Telepass per la mobilità delle piccole medie imprese e delle grandi aziende.

Ideata e realizzata da Vml Italy con il supporto di Hologram Communication, tech company specializzata in holographic solutions, la comunicazione punta a posizionare TBusiness "come la soluzione unica, semplice e vantaggiosa per tutte le esigenze di mobilità delle aziende", spiega l'azienda nel comunicato.

“Tanti servizi in uno solo” è infatti il concept di comunicazione della campagna che presenta l’ecosistema di servizi TBusiness. Dalla grande vetrata di una sala d’attesa, una manager osserva quella che sembra essere una normale pista di atterraggio che diventa invece un animato crocevia di mezzi di trasporto e di servizi di mobilità, incompatibili con il luogo. È così che nello stesso spazio coesistono telepedaggio, parcheggi, rifornimento di carburante o ricarica elettrica, treni, navi e tanto altro ancora. Questo il messaggio: "Oltre al telepedaggio c’è un ecosistema di servizi che non ti aspettavi di vedere".

La campagna è pianificata nei principali luoghi di passaggio strategici per il mondo aziendale: moli “business” degli aeroporti Fiumicino e Linate; stazioni ferroviarie di Roma Termini, Roma Tiburtina, Milano Centrale e stazione metro Milano Garibaldi; è inoltre presente anche a bordo dei treni dell’alta velocità sulla tratta Roma-Milano. Oltre alla presenza nei principali hub di transito aziendale, la campagna è pianificata sulle principali testate nazionali e riviste specializzate di settore, rafforzando la visibilità di TBusiness e consolidando Telepass come leader nell’innovazione della mobilità.