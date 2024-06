Skipper lancia la pubblicità “vivi. Gusta. Viaggia.” insieme a WeRoad

Il nuovo spot UGC è pianificato sulle principali emittenti televisive, e supportato da una campagna social Meta e Tik Tok always on

Skipper, marchio del Gruppo Zuegg attivo nel mercato nei succhi di frutta, torna a comunicare siglando una partnership con il “millennial brand” WeRoad. Il progetto fa incontrare i due brand sotto il claim “Vivi. Gusta. Viaggia", uno slogan che rappresenta in pieno i loro valori: creare un mondo senza pregiudizi, dove ognuno può essere libero nel rispetto dell’altro e dove la condivisione è motore di un reale cambiamento positivo.

La partnership si concretizza in uno spot UGC valoriale firmato a 4 mani da Skipper e WeRoad, che porta in scena veri viaggiatori nelle avventure gioiose e colorate vissute nelle destinazioni che hanno visitato.

On air a partire dal 9 giugno e pianificato su TV lineare e sulle Advanced TV, oltre che sui canali video digitali e sui social media, lo spot è totalmente realizzato con immagini e frame tratti da viaggi reali, scattati e girati direttamente dai WeRoaders con il prodotto Skipper. “Sai quando fai qualcosa di nuovo, che prima hai paura e poi è bello? All’inizio ti senti solo ma poi non lo sei mai. Con te ci sono persone con cui condividere emozioni, avventure e nuovi sapori, con cui ti senti libero di essere te stesso. Vivi.Gusta.Viaggia. Con Skipper e WeRoad”, è il copy della campagna, un invito alla scoperta come fonte di energia, libertà e piacere di vivere.

Guarda il video:

Lo spot TV fa parte di una strategia più ampia di positioning della partnership, strutturata in più momenti e canali di comunicazione.

Già il mese scorso, durante un altro spot andando in onda dal 5 al 25 maggio sulle reti Sky e Discovery, Skipper era apparso al fianco dei WeRoaders. L’anticipazione ha preparato il terreno anche per l’attivazione social dedicata, realizzata grazie all’ingaggio di Fanpage.it e che ha visto nascere un interesse sui social anche da parte di Key Opinion Leader.

Oltre all’on air in TV, il progetto prevede la presenza in sinergia su entrambi i canali social dei marchi: il 6 maggio ha infatti preso il via una campagna realizzata col contributo di 6 influencer -Sara Melotti, Mattia Miraglio, Guglielmo Scilla, Gayly Planet, Fatti di Viaggio, Zenithvan-, che hanno accolto Skipper e WeRoad nelle loro case, e raccontato a Giovanni di Giacomo le storie di inclusione, amicizia, libertà, scoperta e rispetto, da un punto di vista intimo e insolito. Il tutto supportato da una campagna social Meta e Tik Tok always on.

LA LIMITED EDITION

La partnership si traduce anche nel packaging Skipper in limited edition: due fresche referenze, Ananas Senza Zuccheri Aggiunti e Ace Intenso, nel classico formato litro e nel formato 330 ml per l’on the go, contraddistinti per l’occasione da una veste grafica d’eccezione.

Un pack tutto rinnovato, trait d’union con la comunicazione TV realizzata da UGC, con protagonisti i veri WeRoaders: viaggiatori alla prime armi o esperti, coloro che decidono di vivere a pieno la vita, ogni giorno.

LA PROMO

Infine, dal 3 giugno al 1° settembre è attiva anche la nuova consumer promo Skipper. Acquistando due succhi di frutta è possibile vincere ogni giorno: 6 t-shirt limited edition, la maglietta perfetta per l'estate, in linea con i trend del momento, minimal iconica, fresca, divertente; 1 voucher da 200 euro per riempire la valigia e partecipare all’estrazione finale di 5 viaggi WeRoad e un voucher volo del valore di 1000 euro.