“Santa Claus is in the House”: Regione Puglia lancia una campagna internazionale per promuovere il turismo invernale

La Regione Puglia, attraverso l’Assessorato al Turismo e l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, lancia la campagna internazionale “Santa Claus is in the House”, con l’obiettivo di incrementare il turismo invernale. Realizzata dal regista Antonio Palumbo di Oz Film, la campagna include uno spot ispirato alla figura di San Nicola, il santo più popolare della tradizione barese e globale, che racconta la magia della Puglia attraverso le sue bellezze naturali, culturali e spirituali.

Lo spot: un viaggio tra storia, folklore e meraviglie pugliesi

Nel video, Nicola – pelle olivastra e barba bianca – percorre un viaggio immaginario lungo la Puglia: dalla Basilica paleocristiana di Siponto alla grotta di San Biagio, dai vigneti e uliveti dell’Alta Murgia alle spiagge del Salento. Durante il suo cammino, Nicola incontra luoghi e simboli legati alla sua figura, come le tre fanciulle, i marinai e i bambini protagonisti dei suoi miracoli. Il racconto culmina con Nicola che, tornato a Bari, svela le sue molteplici identità, da vescovo a Santa Claus fino a Babbo Natale, invitando gli spettatori a scoprire la Puglia, una terra dove “nessun ospite è straniero”.

Dove e quando sarà trasmessa la campagna

Lo spot sarà trasmesso dal 6 dicembre su CNN International (Nord America, Canada, America Latina) e BBC News (Europa e Asia Pacifica), oltre che sulle piattaforme social di Pugliapromozione – Facebook, Instagram, TikTok e YouTube – in mercati strategici come Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito. Un primo video lanciato dieci giorni fa sui social ha già raggiunto oltre 2,5 milioni di visualizzazioni.

Le dichiarazioni ufficiali

Lo spot è stato presentato questa mattina a Bari. «Abbiamo pensato che questo periodo dell’anno possa diventare un’occasione preziosa per valorizzare le tradizioni della Puglia, rendendola una destinazione anche natalizia», ha dichiarato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia. «Stiamo costruendo un cartellone ricco di eventi e iniziative che mettono in risalto l’unicità del nostro territorio durante le festività».

Secondo Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione, «lo spot porta in tutto il mondo i valori di pace e accoglienza della nostra Puglia, una regione sempre più al centro dell’attenzione per il turismo invernale».

Da San Nicola a Santa Claus

San Nicola, figura centrale del Natale in Puglia, è storicamente legato alla protezione dei bambini. Il suo culto, diffuso in Europa settentrionale, ha dato origine a tradizioni che lo rappresentano come portatore di doni, spesso affiancato da una figura mostruosa. Con il tempo, queste tradizioni si sono evolute, dando vita alla figura di Santa Claus e di Babbo Natale come la conosciamo oggi. Questo processo è stato canonizzato da un artista tedesco emigrato negli Stati Uniti nel XIX secolo, che ne ha definito l’iconografia moderna.

La campagna “Santa Claus is in the House” racconta dunque non solo la magia della Puglia, ma anche il profondo legame culturale e storico che unisce Bari, San Nicola e la tradizione natalizia globale.