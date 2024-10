Pubblicità: iliad torna on air con il nuovo spot “entrare per credere”

Iliad torna on air con il terzo spot dedicato alla più ampia campagna di comunicazione “Entrare per credere” in cui racconta i propri valori di brand. La firma creativa è dell’agenzia Monks Milan. Nel settore delle telecomunicazioni, infatti, l’operatore è riconosciuto per le sue offerte che, una volta sottoscritte, non subiscono cambi o aumenti di prezzo. Lo spot è disponibile nella versione 20” e 15”. La campagna è pianificata su TV, CTV e digital audio, oltre ai canali digital e i profili social del brand.

Guarda il video:

“Il per sempre di iliad” viene raccontato attraverso il rapporto padre e figlia, con Martina che fin da piccola viene messa in guardia dal papà perché “niente dura per sempre” finché, ormai giovane donna, non incontra iliad e lo smentisce portandogli una SIM dell’operatore.

Infatti, tutte le offerte, anche la Flash 150 con 150 GB, minuti ed sms illimitati a 7,99€ al mese disponibile fino al 5/11, una volta sottoscritte resteranno ferme nel prezzo, per sempre. Scegliendo iliad non ci sono brutte sorprese: anche quando tutto cambia, la propria offerta rimane chiara, semplice e con lo stesso prezzo per sempre. Entrare per credere.

