Pubblicità: Clinica Baviera Italia conferma OFF Media e torna on air

Clinica Baviera Italia, la rete europea di centri oftalmici, conferma per il terzo anno consecutivo la collaborazione con il centro media indipendente Off Media per le attività di media strategy, planning e buying sul mercato italiano.

“Il gruppo oftalmico chiude il 2024 con una crescita importante rispetto agli obiettivi prefissati e una presenza sempre più forte sull’area del Nord Italia, con un focus sulle regioni interessate dalle 8 cliniche (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte) e sui bacini limitrofi”, si legge nella nota stampa. “Questo trend positivo corrisponde ad una strategia di comunicazione che anno su anno si arricchisce di nuovi strumenti, con un raggio d’azione sempre più ampio e una pressione mediatica che si va ad intensificare con duplice finalità di awareness e drive-to, grazie ad un sistema di promozioni create su misura per l’audience di riferimento”.

Anna Borreguero, Responsabile Marketing di Clinica Baviera Italia, spiega: “Abbiamo iniziato la collaborazione con Off Media più di tre anni fa. Dal primo momento abbiamo riconosciuto un’ottima conoscenza del mercato e grandi doti organizzative. Il loro lavoro meticoloso e preciso ci ha rassicurato dal primo momento, offrendoci sempre le migliori soluzioni per raggiungere i nostri obiettivi sia a livello regionale che nazionale. La strategia media si è perfezionata anno dopo anno grazie ad un lavoro costante e pronto a cogliere le nostre esigenze e la crescita aziendale”.

Intanto è già partito a inizio gennaio il primo flight della campagna radio e Spotify, che sarà integrato nelle prossime settimane con un piano tv e con il supporto di content creator che fungeranno da divulgatori ed ambassador del brand.

“È veramente un piacere collaborare con un partner con cui si innescano discussioni positive e che sa apprezzare e valorizzare il tuo lavoro”, conclude Laura Rizzini, Media Manager di Off Media. “Non possiamo che dirci soddisfatti e orgogliosi del percorso di crescita reciproca che ha caratterizzato l’ultimo biennio. Il 2025 si configura come un anno fondamentale per l’espansione del brand sul territorio italiano e siamo entusiasti all’idea di accompagnare Clinica Baviera in questo processo di sviluppo”.

Il media manager è Laura Rizzini, il media planner Felipe Escatena, l’agenzia creativa Say Social.