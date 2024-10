Molino Vigevano, Sustenia e Red Onion contro lo spreco alimentare con il progetto omnichannel #ChiediLaMoViBag

L’agenzia indipendente Red Onion ha firmato la creatività e la produzione di asset fisici e digitali del progetto omnichannel #ChiediLaMoViBag ideato da Sustenia per Molino Vigevano. Il progetto punta a ridurre lo spreco alimentare attraverso l’adozione di pratiche sostenibili come l’utilizzo della MoVi Bag, la doggy bag di Molino Vigevano.

In sinergia con l’agenzia di sviluppo sostenibile e marketing socio-territoriale Sustenia, Red Onion ha ideato il concept creativo dell’iniziativa e ha curato copywriting, art direction e produzione dei materiali scelti strategicamente per diffondere l’iniziativa: la landing page, i post social, il video animato e il kit per attività ristorative, che comprende MoVi Bag, vetrofania e cavaliere.

“Sprecare è un lusso che non possiamo più permetterci”: il claim dell’iniziativa racchiude il cuore del concept creativo, che punta a ribaltare l’imbarazzo nel chiedere la doggy bag al ristorante attraverso il richiamo al lusso. Il mondo del superfluo per eccellenza diventa paradossalmente la chiave per focalizzare l’attenzione su ciò che è davvero importante.

I materiali offline realizzati per l’iniziativa di Molino Vigevano

In coerenza con il concept creativo, il packaging della MoVi Bag è stato progettato in modo da evocare il mondo del lusso nella forma e nella grafica, che richiamano le borse dei top brand del settore.

La MoVi Bag di Molino Vigevano fa parte di un vero e proprio kit antispreco offerto gratuitamente dal brand di farine casalinghe e professionali ai locali partner che aderiranno all’iniziativa, insieme alla vetrofania e ai cavalieri da tavolo. Materiali concepiti per massimizzare la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori finali.

Gli asset digital che supportano il progetto antispreco

La landing page è stata progettata in modo da supportare l’obiettivo di informare, sensibilizzare e coinvolgere nell’iniziativa il numero più alto possibile di pizzerie e ristoranti partner di Molino Vigevano.

La campagna è supportata da un video animato che racconta il progetto invitando i ristoratori a partecipare e da post social pensati per amplificare il messaggio e supportare nel tempo il progetto antispreco.

