Maniva torna in tv con una campagna firmata da Argine

“Lunga vita alle nostre cellule” è il claim della nuova campagna pubblicitaria, ideata dall’agenzia di comunicazione Argine e sviluppata attraverso la partnership con CairoRcs Media, che segna il ritorno in televisione di Maniva - l’azienda italiana produttrice di acque minerali attiva dal 1998 fra le Alpi Retiche bresciane. L’obiettivo dell’attività non è solo accrescere la brand awareness, ma anche trasmettere al grande pubblico, attraverso un messaggio e uno stile semplice e pragmatico, le qualità naturali e i benefici delle proprie acque.

Un percorso di comunicazione, evidenziato anche dalla scelta delle tre protagoniste e dall’ambientazione dello spot, che mira a valorizzare le proprietà e i benefici alcalini dell’acqua minerale Maniva, mettendo in risalto la relazione diretta esistente fra la salute delle nostre cellule e l’ambiente in cui vivono, e ad argomentare con un approccio più scientifico il posizionamento distintivo di Maniva all’interno del mercato dell’area benessere.

La nuova campagna di advertising è iniziata ieri, 1 ottobre, e si estenderà per 10 settimane, declinata all’interno del panorama dei media del Gruppo Cairo: attraverso i canali televisivi (mediante uno spot della durata di 15 secondi), la rete dei digital network dove è stato scelto un formato Half Page e tramite pubblicità tabellare anche a pagina intera sulle edizioni locali del Corriere della Sera in Lombardia, Veneto, Trentino e nella città di Bologna, oltre all’adv prevista sui magazine femminili di CairoRcs Media.

“Abbiamo pensato a un messaggio diretto - commenta Michele Foglio, amministratore delegato di Maniva Spa - che sia in grado di raccontare in modo chiaro la relazione che esiste tra il benessere cellulare e la qualità della vita umana. Alimentarsi correttamente, mantenersi attivi e idratarsi con un’acqua alcalina come Maniva possono essere comportamenti che aiutano a creare uno stile di vita sano, alleato del nostro benessere e della nostra longevità”.