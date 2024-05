Lo Squaquerello Nonno Nanni è il protagonista della nuova campagna di influencer marketing #Piadinasatisfying

Anche quest’anno Nonno Nanni vuole celebrare l’incontro tra due prelibatezze come la piadina e lo Squaquerello, con una nuova attività di influencer marketing: #Piadinasatisfying. Caffeina, agenzia guidata da Tiziano Tassi, ha curato l'attività di comunicazione.

La campagna, che vede coinvolti alcuni influencer di rilievo nel mondo food, tra cui @cosatipreparopercena e @cooker.girl, punta a celebrare non solo questo abbinamento culinario ma anche ad esaltare la cremosità e la morbidezza dello Squaquerello.

Ogni influencer, infatti, proporrà una ricetta pensata ad hoc per esaltare la qualità dello Squaquerello in un contesto fresco e amichevole e ideale per essere gustata insieme agli amici. “Lo storytelling che accomunerà tutte le ricette sarà “la serata piadina”, il contesto perfetto per ritagliarsi un momento di gustoso relax in compagnia. Il tutto cavalcando la tendenza dei video satisfying che sono in grado di offrire un'esperienza visiva appagante e coinvolgente frame dopo frame, catturando immediatamente l’attenzione degli utenti” recita la nota.

“Il coinvolgimento di un pubblico più giovane è uno degli obiettivi che ci siamo posti per quest’anno e l’attivazione di campagne con influencer sicuramente ci supporta in questo. L’ingaggio di content creator celebri sui social e con una loro community affiatata, infatti, ci permette di entrare in sintonia più facilmente con questo target” afferma Luca Galuppo, Direttore Marketing di Nonno Nanni “Un altro plus risiede anche nel nostro Squaquerello, che si presta perfettamente per creare ricette veloci, semplici ma allo stesso tempo buonissime, che è quello che oggi il nostro pubblico di riferimento cerca”.

Tutti i contenuti prodotti saranno pubblicati su Instagram, sia sui profili delle influencer, che sul profilo ufficiale di Nonno Nanni, per poter condividere con quante più persone possibili idee nuove, che hanno come protagonisti lo Squaquerello e la piadina.