Leasys sceglie The Brand Shop per il lancio del nuovo e-store

Leasys, società di mobilità detenuta pariteticamente da Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance and Mobility, ha scelto dopo una gara global The Brand Shop per creatività e strategia media del nuovo e-store.

Il nuovo servizio ecommerce per privati promette un'esperienza di noleggio intuitiva e accessibile 24/7, grazie ad una customer journey completamente digitale.

"La casa diventa il nuovo retail, il web la nuova concessionaria": questa è l’evoluzione Leasys nel progetto ideato dall'agenzia. Un concept che racconta la trasformazione dell’auto dal digitale al reale, attraverso il “portale”, inteso sia come touchpoint virtuale che come simbolo concreto dell’ingresso in un nuovo mondo.

Il trattamento dai toni tecnologici, in linea con l’identity e i valori del brand, dà vita a un’iconografia adattabile all’approccio multicanale e multisoggetto del lancio.

La campagna, online da metà ottobre fino a gennaio 2025, prevede una pianificazione social e digital, oltre ad un progetto di Influencer Marketing e programmatic.