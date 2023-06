Gente in edicola insieme ai thriller di James Patterson: la rivista va on air con uno spot dedicato all’iniziativa

I lettori del magazine edito da Hearst avranno la possibilità di acquistare ogni venerdì le opere dell’autore americano. La pianificazione televisiva per la campagna di comunicazione dell’offerta è a cura di Starcom

Dal 23 giugno il settimanale Gente offre ai propri lettori la possibilità di collezionare James Patterson: l’autore di thriller più letto al mondo, con 400 milioni di copie vendute.

La proposta di Gente riguarda la serie “Le indagini delle Donne del Club Omicidi": la collana racconta le avventure di quattro amiche combattute tra problemi di lavoro, vita privata e sentimentale.

Per sostenere l’iniziativa, Hearst ha proposto un piano di comunicazione che prevede il ritorno di Gente in Tv con la pianificazione di Starcom, attraverso uno spot creato ad hoc in collaborazione alla casa di produzione video Pirate Penguins oltre che a una massiccia copertura print e social su Gente, ripresa poi dagli altri brand dell’editore.

Il lettore avrà la possibilità di acquistare ogni venerdì in edicola i thriller dell’autore americano. “Un’iniziativa che ribadisce la vocazione del settimanale ad essere un brand “familiare d’autore”, con proposte di qualità in grado di soddisfare la curiosità di tutta la famiglia” si legge nel comunicato diramato dall’editore.