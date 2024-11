Deepartweb firma il concept e la direzione creativa della nuova campagna di Sugherificio Molinas

La digital agency veronese Deepartweb continua la sua collaborazione pluriennale con Sugherificio Molinas firmando il concept e la direzione creativa della nuova campagna pubblicitaria online ed offline.

L’obiettivo principale della nuova campagna è stato quello di rendere ancora più saliente e inscindibile il legame tra natura, materia prima, tecnologia ed elemento umano, fattori distintivi che caratterizzano da sempre l’animo e l’identità di Sugherificio Molinas, rafforzando allo stesso tempo l’immagine e l’identità del brand.

Per fare ciò, Deepartweb ha concepito una campagna incentrata sulla presenza dell’elemento umano, realizzando una produzione altamente innovativa per un settore merceologico storicamente più legato all’immagine di prodotto.

I set costruiti per questa campagna sono stati quattro, così come gli argomenti che sono stati interpretati. In ogni set la materia prima ha dialogato e trovato un modo nuovo di esprimersi interagendo con la figura umana, allegoria talvolta della natura (rappresentata dalla donna) e talvolta della tecnologia (rappresentata dall’uomo).

La campagna corporate esprime il profondo legame tra uomo, natura, scienza e tecnologia, rappresentando sia il ciclo di produzione sia la volontà di perseguire una forma di economia circolare. L’abbraccio diviene il simbolo di questo messaggio, un richiamo alla cura del Sugherificio tanto verso l’ambiente quanto verso il proprio lavoro, per dar vita al tappo, dal 1920.

La campagna dedicata alla sostenibilità rappresenta un’astrazione delle foreste di quercia da sughero, casa e luogo ospitante dell’azienda, ma anche bacino di risorse da tutelare e preservare per le generazioni future. Qui la connessione tra l’agire umano e la natura diventa un’esperienza intima e primordiale, un modo per celebrare la purezza della coscienza sostenibile di Sugherificio Molinas e la forza intrinseca della madre Terra.

La campagna dedicata alla Selezione Molinas, il tappo 100% sughero naturale testato singolarmente da analisti sensoriali esperti, usa il movimento fluido e naturale di una silhouette umana unita a un gioco di prospettive e inquadrature per porre il naso in primo piano e richiamare in modo elegante, ma sottile, il principale senso coinvolto nella selezione di questi tappi così preziosi. Anche la scelta dell’outfit, del trucco, degli accessori e della gestualità concorrono a richiamare un’eleganza e una rotondità tipiche dei vini ai quali il tappo Selezione Molinas è destinato.

Per la campagna dedicata a Finecork, infine, era importante sottolineare la forte componente scientifica e tecnologica applicata alla realizzazione del tappo. L’unione della materia grezza con fasci di luce intensa da laboratorio è risultato essere il connubio perfetto per esprimere queste caratteristiche. Il set è stato privato di ogni ornamento supefluo e la figura umana è stata mostrata nella sua forma più essenziale, un insieme di linee definite e decise.