Bottega Verde va in tv con il nuovo capitolo della crema viso Linfa di Vite

A quattro anni dal lancio di Linfa di Vite, che ha segnato il debutto in tv di Bottega Verde con uno spot dedicato alla linea skincare dell’azienda toscana, il 31 marzo arriva il sequel della gamma che rappresenta l' espressione di natura e ricerca.

La campagna, pianificata da Wavemaker è declinata sulle reti Publitalia, Sky, Discovery, Netflix e You Tube con una nuova narrazione, che invita a restituire tempo alla pelle grazie all’efficacia straordinaria di Linfa di Vite. Il prodotto di punta è la crema antirughe effetto filler con il 95% di ingredienti naturali.

In chiusura del video, Bottega Verde invita a provare i propri cosmetici attraverso un Discovery kit, in omaggio ad ogni nuova cliente che attiverà la carta fedeltà.

Guarda lo spot:

Lo spot è ambientato a Tenuta Bottega Verde, oltre 300 ettari di colline in Val d’Orcia dove vengono coltivati piante e fiori trasformati poi in attivi funzionali e in cui si porta avanti la ricerca fitocosmetica valorizzando la ricca biodiversità del luogo “Dove la Natura diventa Bellezza” come recita il payoff di marca.

La direzione creativa dello spot è di Bottega Verde, con la consulenza di Blackball.

Ecco i crediti della campagna Bottega Venta:

Diversi i professionisti che hanno preso parte al progetto

Prodotto da Blackball

Executive Producer Lorenzo Cefis

Producer Sofia Lahmar

Editor Matteo Maggi

Vfx editor Alessandro Sanna

Post-produzione audio Top Digital

Centro Media: Wavemaker