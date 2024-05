Bergader torna in tv con il nuovo spot di Edelblu

La pubblicità verrà trasmessa in esclusiva su LA7 durante tutto il corso del 2024

Bergader Italia torna in comunicazione con il nuovo spot televisivo dedicato a Edelblu, la varietà erborinata nata dalla storica referenza Edelpilz. Quest’anno la linea mira a “ringiovanire” con nuove referenze Classic, Cream, Cubes e Gourmet per avvicinarsi ai tempi moderni e ad un pubblico giovane amante del blu cheese.

Realizzato dalla casa di produzione milanese Treeshome e da Agostino Toscana, Art Director e regista, lo spot è girato in due ambientazioni: una parte è stata filmata nelle vere cucine del rinomato ristorante Dolada dello chef stellato Riccardo De Pra, mentre la seconda ambientazione è invece una moderna abitazione nella zona dell'Alpago, elemento che punta ad aggiungere un tocco di autenticità al racconto.

Lo spot televisivo sarà trasmesso in esclusiva su LA7 durante tutto il corso del 2024 con versioni disponibili in formati da 30” e 15” secondi e una da 20” per la referenza Bergader Edelblu Cream.