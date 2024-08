Arborea si rinnova e diventa A·Yo, a sostegno una campagna firmata McCann

La campagna di comunicazione coinvolge il territorio regionale attraverso la presenza in radio, su quotidiani, social, digital e in aeroporto durante il periodo estivo

Arborea, terzo player nazionale nella produzione di latte a lunga conservazione e attivo nel comparto lattiero-caseario in Sardegna, si rinnova con un nuovo nome, una nuova ricetta e una nuova veste grafica, insieme a McCann.

Nella nuova campagna di comunicazione regionale, ideata da McCann Worldgroup Italy, partner creativo dell’azienda, il brand racconta tutte le novità.

La campagna di comunicazione coinvolge il territorio regionale sardo attraverso la presenza in radio, su quotidiani, social, digital e in aeroporto durante il periodo estivo. Per amplificare al meglio il progetto, in continuità con la creatività della campagna, Momentum, divisione experiential del gruppo McCann Worldgroup Italy, ha coordinato un’attività con floor graphics dall’effetto ottico 3D.

I dettagli del rebranding

Il percorso di rebranding coinvolge l’intera linea yogurt – intero, zero grassi, senza lattosio, da bere, kefir – ma non solo, il cambiamento parte dal naming che da “Arborea Yogurt” diventa “A·Yo”.

La ricetta alla base degli yogurt è stata rivisitata diventando più cremosa, gustosa e intensa, queste sono solo alcune delle caratteristiche sulle quali McCann ha costruito il concept creativo della campagna. La nuova veste grafica della linea A·Yo, riprende, in continuità, alcuni elementi che caratterizzano il brand da sempre, per esempio il font e il colore, a cui si aggiunge una texture proprietaria, presente nelle varie declinazioni dei materiali di comunicazione.

ECCO I CREDITI DELLA NUOVA CAMPAGNA ARBOREA:

Sono diversi i professionisti che hanno realizzato il progetto.

Creative Agency: McCann Worldgroup Italy