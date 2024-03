Friuli Venezia Giulia promuove l'offerta turistica con un nuovo spot

È partita la campagna promozionale della regione Friuli-Venezia Giulia. Lo spot, girato da Nico Malaspina, è nato dall'idea creativa dell'agenzia Winter Video che ne ha gestito la realizzazione in ogni suo aspetto, dal concept alla postproduzione.

Il commercial sarà veicolato sui canali Rai, Mediaset, La7 e nei vari canali televisivi Kids per un totale di 2393 uscite.

Realizzato all’interno del salotto di una famiglia italiana, questo spot di 30 secondi è destinato ad un pubblico trasversale ritraendo una famiglia in un momento di classico relax casalingo. La calma viene interrotta di punto in bianco dalla mamma, che entra in scena con una domanda: "Quindi? Dove andiamo in vacanza?". Domanda che porta la famiglia a battibeccare su quale luogo scegliere come meta per le proprie ferie. C’è chi propone mare, chi arte, chi vuole solo divertirsi e chi, invece, preferirebbe l’aria fresca di montagna. La tensione cresce e tutti vogliono spuntarla fino a quando, all'apice del caos, la madre trova la soluzione per mettere tutti d'accordo: “Ho la soluzione! Friuli Venezia Giulia”.

Guarda lo spot:

“Quando ho letto la creatività mi sono subito innamorato - afferma Nico Malaspina, alla regia -. C’erano molti elementi del mio lavoro ai quali sono affezionato. Su tutti la possibilità di lavorare con degli attori ed un testo aperto con il quale si poteva giocare sull’interpretazione e il ritmo.Come spesso accade in pubblicità, ci si trova a dover raccontare una breve sequenza di immagini che messa assieme dà al film un senso narrativo.Questa volta avevo la possibilità di poter lavorare su un’unica scena dal taglio cinematografico, dove il tempo narrativo è scandito dal dialogo tra gli attori.Che per un regista come me, volto alla narrativa, poteva solo essere una sfida molto stimolante. Proprio per questo ringrazio i ragazzi di Winter per avermi scelto come sguardo per raccontare questo bel progetto”.

"Con questo spot volevamo trasmettere al pubblico l'emozione e l’unicità di questo meraviglioso territorio - afferma Federico Malaspina, producer di Winter Video- siamo entusiasti di poter contribuire a promuovere le ricchezze naturali e culturali del Friuli Venezia Giulia attraverso la nostra esperienza e creatività".

La campagna tv si concluderà il prossimo 13 aprile.