Tannico “Salva il Natale” nella campagna firmata Bebit e guarda al 2025 tra premiumizzazione e crescita internazionale

Un Natale all’insegna della leggerezza e del buon vino. È questa la promessa di Tannico, la nota piattaforma di vendita online di vini in Italia, che per le festività natalizie presenta una campagna pubblicitaria accattivante e un’offerta ricca e variegata. Durante il press day dedicato alle festività, abbiamo incontrato Daniela Siragusa, Chief Marketing Officer dell’azienda, che ci ha raccontato il concept della campagna “A salvarti dai soliti regali ci pensa Tannico”, le strategie di marketing e i piani per il futuro.

Un’offerta natalizia ricca e variegata

Per celebrare le feste, Tannico arricchisce il proprio catalogo con centinaia di nuovi prodotti, spaziando dalle confezioni regalo agli esclusivi grandi formati, fino ai coffret e alle cassette in legno. Per aiutare i clienti nella scelta, la guida ai regali di Natale di Tannico propone un’ampia gamma di vini e spirits per soddisfare ogni esigenza, con selezioni suddivise per fascia di prezzo e tipologia di destinatario. Dai grandi classici ai vini più sofisticati, ogni scelta rappresenta un invito a vivere e condividere il piacere di un brindisi di classe. Tra le proposte più innovative ci sono poi le gift card e i kit della Tannico Flying School, percorsi di avvicinamento al vino che permettono ai clienti di esplorare i propri gusti enologici. «Abbiamo anche introdotto una piccola selezione di cesti regalo con prodotti alimentari di eccellenza italiana», spiega Daniela Siragusa. L’offerta include collaborazioni uniche, come il Vermentino di Sardegna realizzato con Argiolas e i vini altoatesini di Kaltern. Si aggiungono le blending stories, progetti esclusivi sviluppati con cantine di alto livello, che uniscono lo stile di Tannico con le peculiarità del territorio.

La campagna: emozione e leggerezza

Alla base del successo di Tannico non c’è solo un’offerta di qualità, ma anche una comunicazione brillante. Con la campagna “A salvarti dai soliti regali ci pensa Tannico”, sviluppata in collaborazione con Bebit, la digital agency di Libera Brand Building Group (scelta con una gara la scorsa primavera), Tannico invita tutti a rompere la prevedibilità dei doni natalizi con un tono di voce ironico e leggero. «Abbiamo voluto utilizzare giochi di copy che strizzano l’occhio alla prevedibilità dei regali tradizionali e propongono alternative originali, come ‘Il solito pigiama scozzese? Più elegante un rosso francese’», racconta Siragusa.

Dal punto di vista media, la campagna riflette il DNA digitale di Tannico. «Siamo presenti sui principali social network e piattaforme con sette soggetti declinati in formato statico e dinamico», spiega Siragusa. «Abbiamo inoltre attivazioni su testate verticali sia per il mercato italiano sia per quelli internazionali, con un focus su Germania e Svizzera, adattando la comunicazione per altri Paesi come Francia e Paesi Bassi».

Oltre a proseguire il filone avviato lo scorso anno con “Il regalo perfetto”, questa campagna riflette il lavoro svolto sul restyling della brand identity, presentato a giugno. «Abbiamo modernizzato il nostro logo e i codici di colore per renderli più digital e dinamici», sottolinea Siragusa. «Il nostro payoff, For the love of wine, sintetizza il nostro approccio accessibile e inclusivo al mondo del vino, basato su tre pilastri: il mondo educational, l'emozione e la community».

Parallelamente alla campagna pubblicitaria, Tannico punta anche su attività di comunicazione esperienziali. «Quest’anno abbiamo organizzato iniziative al nostro Tannico Wine Bar di Milano e presso le cantine dei nostri partner», racconta Siragusa. «Questi momenti ci permettono di rafforzare il legame con la community e offrire esperienze immersive, valorizzando la nostra filosofia di inclusività e scoperta».

Gli obiettivi al 2025: espansione e premiumizzazione

Dopo il boom registrato durante la pandemia, il mercato del vino online si sta stabilizzando. «C’è stato un riequilibrio tra canali tradizionali e online», spiega la CMO. In questo contesto, gli obiettivi 2025 di Tannico sono ambiziosi e riflettono una strategia chiara volta a consolidare la propria posizione di leadership nel mercato del vino online, puntando su premiumizzazione dell’offerta e internazionalizzazione. «Da tempo stiamo lavorando per offrire un’esperienza sempre più personalizzata e di valore ai nostri clienti», spiega Siragusa. «Progetti come il nostro club dedicato agli appassionati di vino rappresentano una delle iniziative più significative in questa direzione: vogliamo creare una community esclusiva che offra masterclass, eventi tematici e un servizio di concierge personalizzato, trasformando l’esperienza del cliente in qualcosa di unico».

Parallelamente, Tannico sta investendo su una piattaforma tecnologica più evoluta, migrando a Shopify e sviluppando un sistema di CRM avanzato. «Siamo orgogliosi di mantenere il nostro DNA di innovatori digitali», prosegue Siragusa. «L’obiettivo è offrire un’esperienza d’acquisto sempre più fluida e su misura, integrando tecnologie come l’intelligenza artificiale per suggerire prodotti e rispondere in tempo reale alle esigenze dei clienti».

Sul fronte dell’internazionalizzazione, Tannico sta consolidando la propria presenza in mercati europei chiave come Germania, Svizzera e Francia ed espandenosi nei Paesi Nordici. «L’Europa è il nostro focus principale» afferma Siragusa. «Spediamo già in oltre 20 Paesi, ma vogliamo rafforzare la nostra presenza nei mercati core con campagne digitali mirate e una comunicazione adattata alle specificità locali. Anche l’espansione in altri mercati, come gli Stati Uniti, ci interessa, ma per il momento preferiamo concentrarci sull’Europa, dove possiamo crescere in modo più strutturato».

Questi obiettivi si inseriscono in un piano più ampio che mira a combinare innovazione, valore del prodotto e attenzione al cliente, per continuare a distinguersi in un settore sempre più competitivo. «Crediamo che la premiumizzazione e l’internazionalizzazione siano le chiavi per il futuro di Tannico» conclude Siragusa. «Vogliamo essere non solo un punto di riferimento per il vino online, ma un brand capace di offrire esperienze memorabili e di valore».