Regione Sardegna sceglie Primaidea, Agorà, Louder e Aksilia per la comunicazione del progetto Fesr

E' il raggruppamento temporaneo i impresa composto da Primaidea, Agorà, Louder e Aksilia ad aggiudicarsi il bando che Regione Sardegna ha indetto per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per lo sviluppo e l’attuazione della strategia di comunicazione del programma regionale Fesr 2021-2027 (ne abbiamo parlato qui).

Il valore dell’appalto riportato sui documenti di gara era complessivamente pari a 5,58 milioni di euro, “di cui 2,4 milioni come importo a base di gara, altri 2,4 milioni per l’eventuale opzione di ripetizione di servizi analoghi; 300.000 euro per l’eventuale proroga; e infine 480.0000 euro per l’eventuale quinto d’obbligo dell'importo del contratto".

L’aggiudicazione è stata affidata all'RTI per un importo complessivo di 1.785.600 di euro, IVA esclusa, corrispondente al ribasso del 25.60 % sull’importo posto a base di gara, pari a 2.400.000 euro (qui i documenti).