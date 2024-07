Dr.Max amplia la strategia di comunicazione e implementa la crescita in Italia

Dr. Max Group, il secondo più importante operatore specializzato nella gestione di farmacie in Europa e in Italia, prosegue con ottimi risultati il proprio piano di crescita in ambito retail e online nel primo semestre 2024, dopo la recente acquisizione di Neo Apotek che ha portato a oltre 210 il numero di farmacie del Gruppo sul territorio italiano.

Il sito ecommerce, che ha compiuto due anni di vita ad inizio 2024, ha registrato nei primi sei mesi dell’anno un aumento del traffico di oltre il 60%, dimostrando l’apprezzamento dei consumatori per la convenienza, l’ampio assortimento e i servizi offerti. È stata infatti introdotta quest’anno la possibilità di prenotazione dei farmaci con ricetta sul sito con ritiro in farmacia, uno degli innovativi servizi omnicanale in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti, che si aggiungono al click & collect e alla possibilità di spedizione a domicilio e in oltre 7.500 locker InPost in tutte le regioni d’Italia.

Prosegue, inoltre, il piano di rebranding delle farmacie acquisite: da gennaio ad oggi sono state aperte un totale di 27 farmacie a insegna Dr. Max, concentrate principalmente in Lombardia (di cui 6 solo a Milano), Veneto, Piemonte, Sardegna e Lazio.

Inoltre, continuano gli investimenti per supportare la crescita del brand. Per l’estate è prevista una campagna on air fino al 13 luglio pianificata su tutte le reti tv, radio e network digital del Gruppo Mediaset. La comunicazione parte della serie di creatività comunicate con il payoff “La salute per tutti. Tutto per la salute”, realizzate e pianificate delle agenzie VML e Wavemaker, parte del Gruppo WPP.

Il nuovo spot “Dr. Max salva la tua estate" invita tutti a proteggere la propria pelle nel periodo più caldo e soleggiato dell’anno, prendendosi cura di sé stessi, grazie una vasta scelta di prodotti per l’estate.