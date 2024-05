Clara è la nuova brand ambassador di Motorola

Il brand parte del Gruppo Leonovo sceglie l’attrice di Mare Fuori come volto per l’Italia

Motorola, brand parte del Gruppo Lenovo, annuncia che Clara Soccini, semplicemente nota come Clara, attrice conosciuta per aver il ruolo di Crazy J nella serie Mare Fuori e come cantante, sarà la nuova brand ambassador per l’Italia.

“Se la partnership con Radio Mediaset siglata in occasione di Sanremo ha segnato l’ingresso del brand nel mondo della musica, l’entrata di Clara nella famiglia Motorola mette in luce la mission di voler essere a fianco dei giovani talenti, stimolando e raccontando le loro passioni” si legge nella nota stampa. La presentazione di Clara come nuova brand ambassador è avvenuta durante l’evento di lancio della linea edge 50, durante il quale Motorola ha organizzato un meet&greet esclusivo che ha permesso ai fan di incontrare l’artista e scattare assieme a lei selfie ricordo con il nuovo edge 50 pro.

“ Riteniamo che il percorso di Clara, artista emergente e ormai icona tra le più amate dalla Gen Z, possa essere d’esempio per tutti i ragazzi e le ragazze che sognano di poter seguire le proprie passioni. È essenziale per Motorola che la nostra community si senta legata ad un brand che si impegna a comunicare quanto sia importante seguire le proprie vocazioni, dando voce a ciò che smuove il loro cuore, come la musica” ha affermato Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia.

Comunicare con la Gen Z attraverso una passione condivisa, come la musica, e tramite un personaggio apprezzato come Clara, avrà come obiettivo di consolidare la connessione tra Motorola e i giovani e in generale tutti coloro che vogliono essere liberi di esprimere sé stessi.

“Sono molto felice di collaborare quest’anno con Motorola e non vedo l’ora di farvi vedere tutto quello che stiamo realizzando insieme!”, ha commentato la cantante Clara.