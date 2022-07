Centro Servizi Courmayeur cerca un'agenzia per la strategia di comunicazione digital e social paid

Centro Servizi Courmayeur ha emesso un bando di gara relativo al servizio di progettazione ed esecuzione di una strategia di comunicazione digital e social paid, sulla base della strategia di marketing di Courmayeur finalizzata alla promozione turistica della località e alla valorizzazione del brand.

L'incarico ha una valore massimo di 1.050.000 euro, con una spesa di circa 350.000 euro l’anno. Il servizio, infatti, verrà affidato dalla sottoscrizione del contratto per essere concluso entro dodici mesi, rinnovabile di due annualità. La cifra è comprensiva della copertura del media buy e della percentuale di agenzia.

CSC Courmayeur basa la sua strategia di marketing e promozione sul posizionamento di località definito dal claim: To give the world a place to experience the best in life, at its best – the Italian way.

Il posizionamento è riassunto con “a unique combination of fine food culture, adventurous sport activities, sophisticated relaxation and prime shopping in the incomparable Mont Blanc setting”, ovvero una località dove esprimere e che esprime concetti di libertà, curiosità e sobria eleganza, una località con caratteristiche di dinamicità, classe e poliedricità ed alcuni elementi trainanti , spiega il capitolato: qualità, enogastronomia, attività molteplici, relax.

La narrative di Courmayeur è stata ulteriormente articolata enfatizzando l’ambiente e la sostenibilità, la cultura come proposta di eventi e come patrimonio materiale e immateriale della comunità, il relax, il benessere e lo svago. I principali asset si confermano essere: la natura ed il paesaggio, gli sport estivi e invernali, l’enogastronomia, l’animazione culturale, la dinamicità e vivibilità del centro storico e di Via Roma, una delle vie pedonali più lunghe e famose dell’arco alpino.

Tutto ruota intorno al Monte Bianco e alla possibilità di vivere un ambiente paesaggisticamente unico in armonia con la natura.

I target del progetto richiesto è principalmente è quello dei turisti italiani e internazionali. L'attività digital e social deve puntare al sito www.courmayeurmontblanc.it che è anche strumento chiave per la misurazione delle attività. Tra queste, l'agenzia sarà chiamata a lavorare su questi ambiti: Seo, Sem, social, advertising, compreso il programmatic, influencer marketing e altro ancora.

La strategia digital e social deve essere finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi, si legge nel capitolato: attuare una politica complessiva di promozione in ambito web e social che vada ad intercettare in maniera attiva il pubblico, sia ai fini informativi che per strutturare e vivere le proprie vacanze; portare gli utenti sulla piattaforma di prenotazione alberghiera regionale; promuovere il territorio invogliando il potenziale utente a visitarlo e farne meta della propria vacanza; ottimizzare il posizionamento dei contenuti della destinazione online; catturare l’attenzione dei visitatori e convincerli a fare ritorno sulle piattaforme dedicate alla destinazione.

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il 3 agosto 2022 alle 13 con apertura delle offerte il giorno seguente, alle 10.