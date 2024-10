Star sceglie Herezie anche per la pubblicità dei pesti Tigullio

L'agenzia si occupa già per il gruppo delle campagne per i prodotti a marchio Star e Saikebon

Dopo averla scelta per le campagne per i prodotti a marchio Star e Saikebon, Star ha ora deciso di affidare all’agenzie Herezie il budget di comunicazione per i Pesti Tigullio. L'agenzia sarà chiamata a lavorare al nuovo posizionamento strategico della marca e alla sua esecuzione creativa su un'orchestrazione multicanale.

Francesca Sansò, Marketing Director GB Food Italia, spiega: "Dopo gli ottimi risultati del lavoro strategico e creativo fatto con Herezie su Star e Saikebon, siamo più che fiduciosi nell’aggiungere un marchio così importante alla collaborazione multi-brand che abbiamo instaurato con l'agenzia”.

“Tigullio è una marca storica con un retaggio regionale fortissimo”, aggiunge Andrea Stillacci, presidente e fondatore di Herezie. “Siamo fieri di poter accompagnare il gruppo Star in questo nuovo capitolo della storia di un prodotto che ogni giorno porta la tradizione culinaria della Liguria sulle tavole degli italiani”.

Le ultime campagne pubblicitarie dei Pesti Tigullio sono state realizzate da VML. Il media di Star è gestito da Havas Media Network.