Il Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti sceglie Alkemy per costruire la sua nuova identità digitale.

Il Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti è un’associazione bilaterale indipendente, privata, no profit nata per promuovere i rapporti tra Italia e Stati Uniti e riunisce dirigenti, manager e professionisti del mondo della finanza, dell’industria, dell’economia e della scienza. Nel corso della sua storia, ha visto come protagonisti molti leader della classe dirigente italiana ed internazionale: Marco Tronchetti Provera - Amministratore Delegato di Pirelli & C. e attuale Presidente onorario del Consiglio; Sergio Marchionne di Fiat Fca, Presidente fino al 2018.

Oggi l’Organizzazione è guidata dal Presidente Domenico Siniscalco, Managing Director e Vice Presidente di Morgan Stanley, e dal Vice Presidente esecutivo Gianni Riotta, Direttore della Scuola di Giornalismo Luiss e del Luiss Data lab e Visiting Professor Princeton University.

La divisione Lab di Alkemy, dedicata alla ricerca e innovazione, ha supportato l’Associazione attraverso l’introduzione di un nuova strategia digitale, basata sul rinnovamento dell’interfaccia web del Consiglio unito a nuove modalità di interazione, comunicazione e partecipazione tra i membri.

Con la nuova piattaforma, tutti gli interessati potranno conoscere da vicino le principali attività del Consiglio, tenere traccia degli eventi, delle newsletter prodotte e dei webinar pubblici. Dall’altro lato, la comunità degli associati diventerà sempre più moderna e digitale attraverso le nuove funzionalità implementate: la possibilità di accedere a contenuti riservati, creare meeting room e condividere messaggi diretti con gli altri membri.

La nuova experience disegnata ha previsto la fruizione di tutti i contenuti in multilingua, una gestione autoriale semplificata e la possibilità di salvare gli eventi d’interesse direttamente nel proprio provider di riferimento: google calendar, microsoft teams e molto altro.

Grazie alla collaborazione con Adriano Attus, Creative Director de Il Sole 24 Ore, il rinnovamento grafico del Consiglio si è completato con l’introduzione di un nuovo logo per l’Organizzazione, in grado di creare una sintesi simbolica che rafforzi sul piano iconografico e cromatico il legame fra i due Paesi.