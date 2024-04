Gruppo Caffo sceglie ShopFully per incentivare gli acquisti in negozio

Gruppo Caffo, player italiano operante nel settore dei distillati, ha puntato sul digitale attraverso una partnership con ShopFully, tech company italiana leader europea nel Drive to Store che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro. L’obiettivo della partnership era aumentare l’awareness del liquore Petrus Boonekamp e delle sue peculiarità, e promuovere le vendite all’interno dei punti vendita selezionati in Sicilia.

La collaborazione ha portato ottimi risultati sia in termini di sell-out che dal punto di vista della brand awareness. Secondo i risultati raccolti attraverso la Brand Building Survey proposta agli utenti DoveConviene, il 50% dei consumatori esposti alla campagna ha infatti dichiarato di aver acquistato il liquore Petrus Boonekamp (+41 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna), mentre il 52% degli utenti ricordava aver visto la comunicazione su DoveConviene. Inoltre, il 5% degli utenti coinvolti è venuto a conoscenza del brand grazie all’esposizione al contenuto, un’ulteriore evidenza che dimostra le potenzialità del digitale nel guidare i consumatori a scoprire nuovi brand.

!Ottimi risultati che sono stati ottenuti attraverso l’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile -, che hanno permesso al Gruppo Caffo di entrare in contatto con i potenziali consumatori geolocalizzati in prossimità dei punti vendita presenti nella Regione, a partire dalla ricerca delle informazioni online fino all’acquisto in negozio” recita la nota.

“Siamo entusiasti di aver lavorato insieme al Gruppo Caffo per potenziare le vendite nei negozi attraverso la nostra tecnologia. I risultati ottenuti confermano che il digitale è un ottimo strumento per i brand, che permette di guidare i consumatori all’interno dei negozi fisici, migliorando la conoscenza e la percezione del marchio e incentivando l’acquisto dei propri prodotti” ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully.

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione con ShopFully, che ha prodotto risultati tangibili in termini di sell-out, oltre a un miglioramento della conoscenza del brand. Grazie all'efficace utilizzo di strumenti digitali all’avanguardia, abbiamo potuto raggiungere in modo mirato il nostro target di riferimento fin dalle prime fasi della pianificazione d’acquisto”, ha dichiarato Fabrizio Gulì, Global Chief Marketing Officer di Gruppo Caffo 1915.