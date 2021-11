Coderblock punta all’estero: al via l’equity crowdfunding per il primo metaverso italiano

Un’esperienza condivisa e immersiva che permetterà a tutti di vivere esperienze interattive all’interno di una città virtuale in cui fare shopping o seguire corsi di formazione, ma anche partecipare a convegni ed eventi. Con l’obiettivo di esplorare nuovi orizzonti, verso lo sviluppo sempre più funzionale ed evoluto della piattaforma SaaS per la creazione di ambienti virtuali personalizzati e totalmente gestiti dagli utenti, Coderblock apre la seconda campagna di equity crowdfunding che avrà un obiettivo minimo di 150 mila euro e un massimo di 350 mila euro, su Mamacrowd.

La raccolta sarà finalizzata allo sviluppo del primo metaverso condiviso in Italia, a rendere scalabile il processo di acquisizione clienti e, non in ultimo, a gettare le fondamenta per il prossimo processo di internazionalizzazione del prodotto.

“In seguito alla pandemia, il mercato delle esperienze virtuali ha registrato una crescita senza precedenti, facendo nascere nei brand una nuova consapevolezza: le enormi potenzialità che le esperienze virtuali e ibride avrebbero avuto da quel momento in poi per il proprio business. Guidato dall’industria del gaming, l’accesso alla realtà digitale è notevolmente aumentato grazie alla sua capacità di connettere le persone in modo semplice ed ottimizzato. Dagli uffici virtuali in 3D per lo smart working, in pochi mesi ci siamo evoluti rapidamente. Oggi la nostra idea è quella di permettere agli utenti di entrare nella città virtuale anche da pc o mobile, per avere il proprio mondo a disposizione in qualsiasi momento della propria vita. Vogliamo rendere il metaverso uno strumento che vada oltre le logiche del gaming come molti immaginano. Il nostro obiettivo è di renderlo aperto a tutte le opportunità di business e crescita”, spiega Danilo Costa, 33 anni, CEO & Founder di Coderblock, insieme alla compagna Aura Nuccio, 35 anni, oggi Head of Design e Direttore operativo della società.

Oggi Coderblock intende potenziare il team assumendo nuove figure strategiche, ampliare i propri segmenti marketing e sales per acquisire nuove quote di mercato in Europa e spingere la piattaforma verso l’internazionalizzazione.