Conversational marketing: Spoki acquisisce 5,5 milioni di nuovi capitali e si prepara al debutto internazionale

Nuova iniezione di capitali per Spoki, startup italiana specializzata nel conversational marketing, con un focus sull’automation di WhatsApp, che si consolida nel mercato italiano e apre all’espansione estera.

L’azienda ha annunciato di aver completato con successo un round di investimento Serie A da 5,5 milioni di euro, con il coinvolgimento di vari partner, quali: Blacksheep MadTech Fund, CDP Venture Capital - che partecipa attraverso i fondi Digital Transition Fund e il Fondo Italia Venture II Fondo Imprese Sud -, Finint Investments e Apside (joint venture paritetica di Intesa Sanpaolo e Zest S.p.A.).

Nata nel 2021 e con sede in Puglia, a San Vito dei Normanni (BR), Spoki ha sviluppato una piattaforma conversazionale progettata per supportare le aziende nella gestione della comunicazione con i clienti attraverso WhatsApp, sfruttandone il potenziale per automatizzare le comunicazioni consentendo alle aziende di inviare campagne di messaggi promozionali, integrare i flussi di conversazione con sistemi come ecommerce, ERP e CRM, e offrire un’assistenza clienti rapida ed efficiente in chat, anche grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale.

“Le tecnologie emergenti stanno trasformando radicalmente le dinamiche del marketing diretto - commenta Umberto Bottesini, Co-Founder e Managing Partner di BlackSheep -. I canali di contatto tradizionali come email e sms stanno cedendo il passo a strumenti più immediati e personali come WhatsApp, che, integrato con l'intelligenza artificiale, consentono ai brand di instaurare dialoghi con il consumatore più personalizzati, offrendo al tempo stesso un’assistenza rapida ed efficiente. Spoki ha sviluppato una soluzione che rappresenta lo stato dell’arte del conversational marketing europeo, offrendo alle aziende opportunità senza precedenti per comprendere e anticipare le esigenze dei consumatori. Siamo convinti che questa soluzione abbia un grandissimo potenziale di crescita ed un enorme scalabilità.”

Spoki, accelerata nel 2023 da Magic Mind, il programma di accelerazione dedicato all’AI di Zest e Fondazione Compagnia di San Paolo, vanta oltre 1.700 clienti nazionali e internazionali, fra cui brand come Feltrinelli, GioiaPura, Doppelgänger, WeRoad, Università Telematica Pegaso, Bauzaar, Zuiki, Macingo, Italian Optic, oltre a centinaia di PMI di settori differenti.

Nel 2023 Spoki ha registrato una crescita del 230%, aumentata al 250% YoY nel 2024.

"Siamo orgogliosi di accogliere Spoki, una startup che rappresenta l'eccellenza e il potenziale innovativo del Sud Italia, nel nostro portafoglio di investimenti - dichiara Enrico Filì, Responsabile Fondo Digital Transition di CDP Venture Capital Sgr -. Questa operazione, realizzata nell'ambito della digital transition e sostenuta da risorse PNRR, oltre che dal Fondo Italia Venture II che ha il suo principale obiettivo nello sviluppo dell’innovazione nel Mezzogiorno d’Italia, conferma il nostro impegno nel promuovere la crescita di realtà che uniscono tecnologia, imprenditorialità e sostenibilità. Spoki è un esempio di come il talento e la visione possano trasformarsi in soluzioni digitali all'avanguardia capaci di migliorare le esperienze digitali dei clienti”.

Il futuro di Spoki: consolidamento in Italia e apertura in Spagna

Il supporto dei nuovi investitori e la sinergia creatasi con essi, consentiranno a Spoki di consolidare la propria presenza sul mercato italiano, nonché accelerare la crescita e aprirsi al mercato internazionale. In questo senso, a seguito di un intenso periodo esplorativo attraverso il presidio di fiere di settore e partnership internazionali di rilievo (come con ActiveCampaign, eShoppingAdvisor e Qaplà), è prevista quest’anno l’entrata nel mercato spagnolo, ritenuto particolarmente fiorente.

“Con il supporto di nuovi partner strategici che condividono i nostri stessi valori e obiettivi ci prepariamo a proseguire con entusiasmo il nostro percorso di crescita ambiziosa - spiega Giorgio Pagliara, CEO e Founder di Spoki - . Questo investimento non solo dimostra il valore di Spoki, ma rafforza la nostra determinazione a fare la differenza nel mercato. Siamo sicuri che, insieme, potremo accedere a nuovi mercati e cogliere ulteriori opportunità di business, offrendo soluzioni sempre più efficaci ai nostri clienti e affermandoci come un punto di svolta nel settore".