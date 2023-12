La storia più natalizia del 2023 non è di «questo» Natale

Anche quest’anno i contenuti che le marche hanno ideato e realizzato per dare vita allo spirito natalizio non si sono fatti attendere: pianificati con date di uscita sempre più anticipate, per conquistare spazi media ancora non presidiati, hanno fatto capolino sui social, sono rimbalzati su LinkedIn, pronti per essere «dissezionati» da ciascuno di noi.

Abbiamo visto storie fantastiche, in molti casi rese ancora più spettacolari dagli elementi CGI, un concentrato di buoni sentimenti, con una spruzzatina di Diversity&Inclusion, dove possibile. Film che parlano di valori universali e, per questo, intramontabili.

Se però non ci accontentassimo della consueta vetrina natalizia, e volessimo trovare qualcosa con più forza, la forza della contemporaneità, basterebbe tornare indietro, fino al 2014. La storia che desideriamo raccontare ci porta dritti nel 1914, per narrarci, senza troppi espedienti e sovrastrutture, di un episodio realmente accaduto, in un 24 dicembre lontano nel tempo e dal nostro immaginario natalizio.

Siamo sul fronte occidentale della Grande Guerra: inglesi e tedeschi sono rintanati nelle rispettive trincee. Ma è pur sempre la Vigilia di Natale. E ognuno dei due eserciti lancia timidi messaggi di pace all’altro. I tedeschi accendono candele sul fino spinato. Gli inglesi intonano canti natalizi. Poi, l’inaspettato. Qualcuno di loro, non importa sapere chi abbia fatto il primo passo, si avventura nella No Man’s Land, quella striscia di terra che non appartiene a nessuno e, quindi, appartiene a tutti, per dar vita a una tregua momentanea a e non autorizzata, passata alla storia Christmas Truce.

In quel momento, in quel luogo senza bandiere, nel silenzio di uno spontaneo cessate il fuoco, quelli che da poco più di cinque mesi si erano trasformati in fanti e artiglieri, ritornano a essere semplicemente uomini. Furono scambiati prigionieri, piccoli oggetti, razioni di cibo, tabacco, cioccolata. Qualcuno giocò a calcio. Vennero scattate immagini, forse le uniche foto di «non-belligeranza» mai pervenuteci da quel fronte. E tutti i Jim in quelle trincee scoprirono di essere uguali agli Otto, identici ai nemici di pochi attimi prima.

Questo racconto di condivisione e pace estemporanea, firmato da Sainsbury’s, la seconda catena di supermercati inglese, riesce a riportarci in cinque minuti a quei giorni, facendoci riflettere su come, a due passi da noi, sia ancora il 1914.

Imperial War Museum: The Christmas Truce | What really happened in the trenches in 1914?