Moving Up rilancia l'offerta di Programmatic Dooh

Dopo un periodo di pausa dovuto agli eventi legati alla pandemia da Covid-19, Moving Up, parte del gruppo Alessi, riprende l’attività avviata nel 2017, legata al programmatic digital out of home.

"Come pionieri in Italia dal 2017, siamo entusiasti di rilanciare il programmatic Dooh da sempre parte centrale nella nostra visione strategica e mission. Ripartiamo già con un network importante ad alta visibilità su tutto il territorio nazionale, con impianti attivi in momenti chiave come tempo libero, benessere e shopping. Stiamo già lavorando per supportare la trasformazione digitale di molti altri principali player di mercato dell'Ooh pronti ad unirsi a noi per rivoluzionare il panorama italiano. Questo circuito consente ai nostri clienti di raggiungere un vasto pubblico, offrendo soluzioni mirate su tutto il territorio nazionale, altamente profilate e con KPIs precisi che possano rispondere alle diverse esigenze di comunicazione ed obiettivi di campagna. La qualità del dato e la misurazione ai massimi livelli, unite alla totale trasparenza e soluzioni omni-channel disponibili, definiscono il nostro impegno verso l'eccellenza", dichiara Daniele Aloisio, General Manager di Moving Up.

Leggi anche: MOVING UP RAFFORZA IL TEAM CON UNA NUOVA PRODUCT E MARKETING MANAGER

Moving Up è un punto di riferimento unico, dove pianificazione, misurazione e ottimizzazione dei top player del mercato Dooh si incontrano in una sola soluzione integrata. Questo consente un livello di controllo senza precedenti sulle campagne pubblicitarie, offrendo anche ai media owner un modello di lavoro trasparente e agevolato riscontrabile attraverso la dashboard proprietaria messa a disposizione dalla tech company, spiega il comunicato stampa.

"Con grande entusiasmo, Moving Up celebra il rilancio del Programmatic Dooh in Italia. Dopo anni di innovazione e leadership, ci impegniamo a portare questo mezzo al prossimo livello, catturando l'attenzione degli investitori nativi digitali. Nel nostro ritorno sul mercato saremo ancora più risoluti nell’affermare la strategicità e l’efficacia della pubblicità esterna nel dinamico panorama digitale, promettendo campagne più mirate, misurabili e impattanti. Uniamo il meglio del digitale e del fisico per trasformare gli spazi urbani in vetrine interattive di grande rilevanza e visibilità", racconta Giovanni Alessi, CEO di Moving Up.

Le partnership

Moving Up ha stretto accordi e partnership con diversi editori in tutto il Paese che le consentiranno di erogare pubblicità su schermi esterni e ledwall in spazi retail, situati nei punti di maggiore interesse delle più grandi e affollate città italiane. Grazie a queste collaborazioni, offre ai suoi clienti un accesso a un vasto pubblico di consumatori in contesti urbani di grande rilevanza.

Grazie ad Alessi Pubblicità, leader OOH in Sicilia, Calabria e Sardegna, Moving Up può contare su oltre 20 schermi situati nelle principali città siciliane, Palermo e Catania, che raggiungono più di 12 milioni di OTS mensili. Non si tratta di piccoli schermi, ma medi formati di ultima generazione che garantiscono alte prestazioni in termini di risoluzione e brillantezza. L’inventory Alessi si articola in due circuiti principali: Digital Poster e D-Pos, entrambi situati in punti nevralgici per il traffico e lo shopping. I nuovi formati Dooh del gruppo sono stati pensati per ospitare in esterna le pianificazioni digitali web, assecondando una logica cross media che permette di unire le capacità di conversione del programmatic alla presenza degli schermi nel contesto fisico urbano.

“Siamo soddisfatti di aver stretto questa partnership con Moving Up per la commercializzazione della raccolta di investimenti in programmatic Dooh da canalizzare sui nostri schermi Lel ubicati in posizioni di grande qualità. Moving up ha una consolidata e storica competenza su queste attività innovative legate al mondo programmatic specialmente sulle misurazioni e sulle tecnologie più evolute applicate al nostro mezzo ed al nostro settore. Siamo certi che la proposta di Moving up unita alla costante ricerca ed all’innovazione da essa offerti per lo sviluppo del nostro settore apporteranno enormi benefici alla nostra azienda aumentando il ventaglio di soluzioni utili ed ideali per soddisfare tutte le esigenze dei nostri investitori”, commenta Rino Alessi, Responsabile commerciale Alessi Spa Outdoor Group.

Tra i partner, oltre ad Alessi Pubblicità, spicca Aerostar, altra azienda leader nel settore dei circuiti Dooh di ultima generazione, che permette di arrivare al pubblico nei tre momenti chiave “out of home”: durante gli acquisti, nei contesti legati alla salute e al benessere, e nel tempo libero. Per la shopping area risaltano i brand Coin con 22 store e Gamestop con 271 store, punto di contatto interessante per ingaggiare GenZ e Millennial. Benu (ex Pharma Lloyds) è presente per il settore benessere, con un’accurata selezione di farmacie premium su scala nazionale e nei principali snodi di viabilità urbana. Per presidiare i momenti di relax, il nuovo circuito Dooh Place To Be coinvolge il pubblico dei locali lifestyle, con un target tra le GenX e la GenZ, presente tra Milano (in luoghi di tendenza come Tom, Loolapaloosa o Deseo) e Torino. Alcuni degli impianti di punta sono maxi led, nelle zone principali del milanese: un maxi schermo a piazza V Giornate, piazza San Babila, nel quadrilatero della moda, e corso Como.

“Questa partnership rappresenta per noi un’opportunità importante e siamo molto lieti del ritorno su questo mercato da parte di Moving Up, essendo stati noi tra i primi ad aderire alla loro piattaforma programmatic Dooh fin dal 2019. Apprezziamo molto la capacità professionale del team di Moving Up nel rendere complementare l’offerta programmatic Dooh con le classiche inventory, arricchendo la nostra proposta verso il mercato e garantendo un posizionamento premium dei nostri mezzi” ci racconta Mauro Monte, Presidente di Aerostar.