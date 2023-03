Esports: tra hardcore gamers e semplici fan, ecco il profilo degli appassionati in Italia

Una ricerca di YouGov per l’Osservatorio Italiano Esports ha fotografato il mercato dei videogiochi competitivi nel Paese: oltre 6 milioni di player, in crescita le giocatrici donne

Qual è il profilo degli appassionati di Esports italiani? A questa domanda risponde un nuovo studio realizzato da YouGov per l’Osservatorio Italiano Esports, che fotografa il mercato dei videogiochi competitivi nel nostro Paese, individuando oltre 6 milioni di player.

La ricerca analizza il mercato degli Esports in Italia, dividendo il campo tra Hardcore Gamers ed Esports Fan. I primi sono coloro che giocano più di 21 ore a settimana, i secondi gli appassionati di videogiochi che trascorrono davanti al PC meno di tre ore al giorno.

Ne è emerso un quadro per cui, in totale tra hardcore gamers ed Esports fan, sono oltre 6 milioni i videogiocatori in Italia. Nello specifico, il 2021 ha visto un aumento degli Esports fan, che tuttavia non si è mantenuto nel 2022. A inizio 2023 gli Esports fan stimati in Italia sono quasi 5 milioni (come nel 2020). Gli hardcore gamers sono circa 1,2 milioni.

Leggi anche: METAVERSO, COSA NE PENSANO GLI ITALIANI? SPORT E GAMING I TEMI PIÙ D’INTERESSE

Sia hardcore gamers che Esports fan sono ottimisti e propositivi nel rapporto con la tecnologia e la realtà aumentata. Grande differenza, a sorpresa, nella suddivisione tra donne e uomini: gli hardcore gamers si dividono in 58% uomini e 42% donne, equamente distribuiti nelle diverse fasce d’età (la più rappresentata quella 25-34 anni con il 26% delle persone).

Gli Esports fan, dal canto loro, vedono una stragrande predominanza maschile con il 70% di uomini e il 30% di donne. Quasi il 50% è nella fascia d’età 25-44 anni, con Campania e Sicilia le regioni più rappresentate.

Sia hardcore gamers che Esports Fan, infine, sono proiettati verso l’utilizzo di criptovalute e delle piattaforme social, soprattutto Facebook (tra il 26% e il 29%). Piacciono molto anche i podcast, ascoltati da quasi il 40% per entrambe le categorie.