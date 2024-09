Qatar Airways sponsor della UEFA Champions League fino al 2030. Partnership da 500 milioni di euro

Per suggellare la collaborazione, Qatar Airways ha lanciato un video promozionale con la partecipazione di leggende del calcio come Ricardo Kakà, Rio Ferdinand e il celebre giornalista sportivo Fabrizio Romano

Qatar Airways ha annunciato una partnership pluriennale con la UEFA Champions League, valida fino al 2030.

Dopo il successo delle sponsorizzazioni di UEFA EURO 2020 e 2024, la compagnia aerea amplia il proprio coinvolgimento nel calcio includendo anche la Supercoppa UEFA, la UEFA Youth League e la UEFA Futsal Champions League. Questa collaborazione riflette i valori condivisi di eccellenza e unità internazionale, che sono centrali tanto per la UEFA quanto per Qatar Airways.

Secondo Sport Business, l'accordo è stato chiuso con un contratto dal valore di 500 milioni di euro per sei anni, fino al 2030.

Qatar Airways, che collega oltre 50 destinazioni europee attraverso il suo hub di Doha, punta a connettere milioni di tifosi in tutto il mondo, migliorando l'esperienza di viaggio legata alla Champions League. Per celebrare l’accordo, la compagnia offrirà sconti sui voli e pacchetti di viaggio esclusivi per i tifosi.

Il Ceo di Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, ha sottolineato come la partnership rafforzi il legame della compagnia con l’Europa e la sua missione di unire le persone attraverso lo sport. Anche Aleksander Čeferin, presidente della UEFA, ha elogiato l’accordo, evidenziando la passione comune per il calcio e l’eccellenza commerciale.

Per suggellare la collaborazione, Qatar Airways ha lanciato un video promozionale con la partecipazione di leggende del calcio come Ricardo Kakà, Rio Ferdinand e il celebre giornalista sportivo Fabrizio Romano.

La compagnia aerea continua così a rafforzare il suo impegno nello sport, con sponsorizzazioni che includono accordi con FIFA, AFC e club di alto profilo come Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano, consolidando la sua presenza come leader nel panorama sportivo globale.