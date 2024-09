Iper La Grande i continua le celebrazioni dei suoi 50 anni con il corto “Una Giornata Iper” e un budget adv a +40%

Continuano le celebrazioni del 50esimo anniversario di Iper La Grande i, insegna del gruppo Finiper Canova, che, a supporto delle celebrazioni di questo importante traguardo, ha incrementato l’investimento in comunicazione pubblicitaria del 40% rispetto allo scorso anno.

Dopo lo spot lanciato lo scorso aprile con firma creativa di InTesta e planning di UM Italy (leggi qui), Iper La Grande i ha presentato il 4 settembre un nuovo progetto di stampo editoriale: il cortometraggio "Una Giornata Iper". Questo film di 13 minuti racconta con ironia e freschezza la storia di Giulio, un giovane al suo primo giorno di lavoro in un punto vendita Iper.

«Con questo cortometraggio, abbiamo esplorato una nuova forma di racconto, capace di valorizzare le persone e di mettere in luce le eccellenze del nostro marchio», ha spiegato Stefano Borsoi, Direttore Marketing del Gruppo Finiper Canova.

Sviluppato con brandstories, «scelta in seguito a una consultazione», diretto dal regista Mattia Napoli e realizzato con la casa di produzione Sala Giochi, questo progetto permette, inoltre, a Iper La Grande i di avvicinarsi a un pubblico più giovane, «in particolare alla generazione Z, utilizzando una narrazione coinvolgente e non convenzionale», dichiara ancora il manager.

Coinvolgere attraverso lo storytelling

La decisione di adottare un linguaggio cinematografico per raccontare l'universo di Iper La Grande i è particolarmente strategica. In un contesto in cui i brand devono saper raccontare storie autentiche per connettersi con i consumatori, "Una Giornata Iper" emerge come un racconto di formazione che, attraverso le avventure di Giulio tra le corsie e i clienti, riesce a dipingere un ritratto vivido e accattivante del mondo Iper. La scelta di pubblicare la versione integrale del cortometraggio su LinkedIn e YouTube, e di trasformarlo in una serie a episodi (5 + 1 episodio speciale) per Instagram e Facebook, dimostra una chiara volontà di intercettare le abitudini di consumo mediale delle nuove generazioni.

«Il nostro obiettivo è creare contenuti unici nel loro genere, che non solo raccontino la nostra storia, ma che siano anche in grado di appassionare le nuove generazioni al mondo di Iper», ha aggiunto Gianluca Grassi, Direttore Comunicazione del gruppo Finiper Canova.

«A sostegno di questo progetto, abbiamo previsto un investimento pubblicitario online che sarà gestito internamente all’azienda, mentre per la diffusione dei contenuti sulle nostre pagine social ci avvarremo della collaborazione di Connexia, agenzia che collabora con Iper per la gestione di questi nostri canali», ha aggiunto ancora Grassi.

Oltre al cortometraggio, Iper La Grande i ha lanciato sui suoi canali social "Made in Iper", una serie di interviste brevi in cui 18 dipendenti raccontano aneddoti e segreti del loro lavoro quotidiano. Questi contenuti, accompagnati dalle "pillole" di "Assaggi di Iper", sono progettati per offrire uno sguardo autentico e spontaneo dietro le quinte dell'azienda, rafforzando il legame con i clienti attraverso storie genuine e immedesimabili.

Guardando al Natale

Dopo aver chiuso il 2023 con un fatturato di 1,7 miliardi di euro (più della metà dei ricavi del Gruppo Finiper Canova, che ha archiviato lo scorso anno a oltre 3 miliardi di euro), Iper La Grande i ha quindi iniziato un anno ricco di momenti di racconto e comunicazione dei propri valori e del proprio impegno: «Per questo abbiamo incrementato il nostro investimento pubblicitario del 40% rispetto allo scorso anno», ha dichiarato Stefano Borsoi.

E il cortometraggio “Una Giornata Iper” non rappresenta certo la fine delle celebrazioni. «Il nostro viaggio non si ferma qui», ha infatti aggiunto Borsoi. «Abbiamo in serbo diverse iniziative che sveleremo già dalle prossime settimane, culminando con le attività per il Natale, un altro momento chiave per il nostro brand», ha concluso il manager.

Il cortometraggio "Una Giornata Iper": i credits

Ecco in sintesi tutti i crediti del cortometraggio "Una Giornata Iper" lanciato da Iper La Grande i.