L’azienda tech rafforza il suo impegno nel mercato nazionale con un investimento quinquennale di 100 milioni di euro per nuove tecnologie come l'AI

Globant ha annunciato l'apertura di un nuovo AI Business Innovation Hub in uno spazio situato nel cuore di Milano, alla presenza di Giuseppe Sala, sindaco della città. Il nuovo hub sarà fondamentale per continuare ad espandere il potenziale dell'azienda, attiva nei settori della tecnologia e dei servizi creativi, nell’ambito dell’intelligenza artificiale in tutta Europa.

L'azienda, che nel 2023 ha acquisito l'agenzia creativa Gut (ne abbiamo parlato qui), è approdata in Italia nel settembre del 2022 con l'acquisizione della società di consulenza tecnologica Sysdata. Oggi Globant Italia conta oltre 400 professionisti impegnati ad aiutare realtà di vari settori, con un'attenzione particolare ai servizi finanziari, a viaggi, automotive, sanità, media e intrattenimento, nella trasformazione digitale, con un investimento di oltre 100 milioni di euro nei prossimi cinque anni.

Gli uffici di Globant a Milano ospitano oltre 200 professionisti del settore, dedicati a potenziare le capacità di una vasta gamma di clienti, con progetti rilevanti come la piattaforma di streaming Fifa+ e molti altri, attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale.

Martin Umaran, Co-Founder e Presidente di Globant Enea, ha spiegato: “L'Italia è un paese che fonde perfettamente l'eredità della sua cultura e delle sue tradizioni con l'innovazione e i progressi avanguardistici. Storicamente conosciuta per il suo spirito imprenditoriale, ospita alcuni dei marchi più riconosciuti al mondo e d è fonte di ispirazione per il resto d'Europa. È proprio questa mentalità globale che l'ecosistema italiano condivide con un'azienda come Globant che ha permesso ai team di Sysdata di integrarsi nella cultura aziendale in maniera immediata e consistente, diventando oggi una parte fondamentale dell'azienda nella regione europea”.

Sin dal suo arrivo in Italia, Globant ha generato numerose opportunità di lavoro orientate alla crescita dei suoi uffici di Milano, Bologna, Mestre e La Spezia. L'azienda è stata coinvolta nella fornitura di soluzioni tecnologiche, nel miglioramento delle esperienze utente e nella promozione dell'innovazione per aziende di primo piano come Fifa+, Moncler e Italotreno, oltre a operare in una vasta gamma di settori, tra cui servizi finanziari, automotive, lusso, media, sanità e sportech.