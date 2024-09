Giubileo 2025: Superhumans è in pole nella gara per le creatività e il media delle campagne pubblicitarie

Superhumans è in pole nella gara per ATL, BTL e media aperta a fine maggio da Giubileo 2025 spa (ne abbiamo parlato qui). L'agenzia, infatti è risultata prima dopo l'apertura delle offerte tecniche ed economiche, come verificato anche da Engage.

Alla procedura di gara hanno preso parte, oltre alla realtà guidata da Luca Albanese, Richard Ercolani, Paolo Platania e Francesco Taddeucci, anche OMD con HDRA’, Xister Reply, Pomilio Blumm e Promomedia (qui l'articolo).

Il bando di gara riguarda più nello specifico, l’affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore, dei servizi di ideazione e realizzazione campagne di comunicazione, pianificazione e acquisto dei media e produzione e stampa di materiali BTL per attività e iniziative connesse alle celebrazioni dell'evento che si terrà a Roma il prossimo anno.

Il valore massimo dell'appalto è di 6 milioni di euro, per una durata che andrà dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026.

La campagna di comunicazione sarà diffusa a livello nazionale e avrà come obiettivo principale il messaggio che Roma è pronta ad accogliere i visitatori e a gestire questo grande evento.

Insieme a queste azioni di comunicazione, dovranno essere sviluppate declinazioni territoriali che valorizzino anche le opere pubbliche che saranno realizzate in altre città del Lazio, come parte integrante e fondamentale del progetto di accoglienza che va anche oltre i confini cittadini.

Nel 2025 i flussi di pellegrini e turisti verranno accompagnati da servizi di accoglienza e di orientamento e questi dovranno essere affiancati da campagne informative above e below the line, rivolte tanto a chi è già presente quanto a chi si accinge a giungere a Roma e nella regione.

Complessivamente, le campagne del biennio 2024-2025 saranno prevalentemente orientate al coinvolgimento dei cittadini e dei pendolari di Roma, a invitare i pellegrini e tutte le persone interessate a prendere parte al Giubileo, a informare i visitatori dei servizi disponibili e ad aiutarli a orientarsi tra i luoghi da visitare, i trasporti, le richieste di emergenza e ogni eventuale necessità.

I principali contenuti del servizio oggetto dell’affidamento sono: l’ideazione e la produzione di campagne di comunicazione, con diffusione su tutte le tipologie di media (out of home, TV, radio, stampa cartacea quotidiana e periodica, social e web), la definizione di strategie di pianificazione media, a livello locale, nazionale e internazionale, l’acquisto dei media in base alle pianificazioni approvate e la produzione e stampa di materiali “below the line”.

Negli scorsi mesi, Giubileo 2025 Spa ha indetto anche le gare per ufficio stampa ed eventi, di cui è ancora atteso l'esito.