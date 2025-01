Gian Paolo Tagliavia entra in Rainbow come EVP TV, Digital & Talent

Gian Paolo Tagliavia, ex A.D. di Rai Pubblicità, entra ufficialmente nel Gruppo Rainbow con il ruolo di Executive Vice President TV, Digital & Talent. La notizia segna l'inizio di una nuova fase nella carriera dell'ex dirigente Rai, che aveva recentemente annunciato le sue dimissioni dalla concessionaria di pubblicità della tv pubblica, spiegando di voler intraprendere un nuovo percorso sempre all'interno del settore della comunicazione.

Gruppo Rainbow, nato a Loreto nelle Marche e noto a livello internazionale per il fenomeno delle Winx e per il suo ruolo nella creazione di contenuti audiovisivi e animazione, celebra così un ulteriore passo verso l'espansione, con l'ingresso di Tagliavia in un momento cruciale per la società, che si prepara a festeggiare il 30° anniversario a marzo prossimo.

Un percorso di successo nel mondo dei media e della tecnologia

Tagliavia vanta una carriera ventennale in importanti gruppi legati ai media e alla tecnologia. Laureato in economia, ha ricoperto ruoli di rilievo a Mediaset, Telecom Italia, e Mtv Italia. È stato anche Ceo di IPG MediaBrands in Italia e chairman in Spagna, prima di approdare in Rai nel 2015 come Chief Digital Officer, dove ha avuto un ruolo fondamentale nel lancio di Raiplay. Nel 2019 è diventato Amministratore Delegato di Rai Pubblicità, dove ha contribuito a raggiungere risultati significativi, come il record di raccolta pubblicitaria del Festival di Sanremo, superando i 60 milioni di euro.

Rainbow: crescita e prospettive internazionali

Nel 2023 Rainbow ha registrato un fatturato di 110 milioni di euro e ha continuato a crescere costantemente negli ultimi cinque anni, includendo anche il periodo della pandemia. Con una forza lavoro che conta 300 dipendenti in Italia e quasi 400 negli Stati Uniti, il gruppo sta pianificando una serie di acquisizioni strategiche sia in Italia che all’estero, grazie a un nuovo investimento proveniente da TEC Movie, veicolo di Mediobanca S.P.A. che punta a rafforzare ulteriormente la posizione di Rainbow nel mercato internazionale.

Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow, ha dichiarato che Tagliavia rappresenterà una figura chiave per le sfide future e per l'espansione delle attività del gruppo. Tagliavia, che ha già iniziato a passare del tempo a Loreto, sede principale di Rainbow, ha espresso il suo entusiasmo per far parte di una storia italiana di successo nel panorama globale.

L’arrivo di Tagliavia rappresenta un ulteriore passo nella strategia di evoluzione e diversificazione del Gruppo Rainbow, che punta a consolidare il proprio posizionamento nel panorama globale dell’intrattenimento attraverso una continua innovazione di linguaggi e contenuti.