Costa Crociere svela la visione di “Effortless Wonder” sviluppata con LePub. Per il 2025, “budget adv in crescita”

All’evento “Costa Global Summit”, Giovanna Loi, VP Global Marketing & Customer Experience Innovation, ha descritto i prossimi passi in comunicazione della Compagnia. Nuovo spot in arrivo a gennaio, mentre si lavora per Sanremo

Nella serata dell’11 dicembre 2024 Costa Crociere ha vestito l’Allianz MiCo Convention Center di Milano di “Meraviglia”. Si è svolto infatti il “Costa Global Summit”, appuntamento durante il quale sono state presentate le ultime novità della compagnia, “un’offerta crocieristica innovativa e ricca di nuove esperienze” che viene da un’azienda che nel corso di quest’anno ha registrato più di 31 milioni di crocieristi a bordo delle sue navi.

Tra gli ospiti di eccezione, chef stellati come Bruno Barbieri e Ángel León, e il nuovo direttore artistico delle Sea Destinations, Luca Tommassini, che con la sua visione artistica contribuisce alla creazione di momenti di grande impatto nel corso delle crociere.

Ma la vera "meraviglia" di Costa non risiede solo negli ospiti illustri e nell’atmosfera spettacolare dell’evento, bensì nel modo in cui questo concetto è stato trasferito nella sua strategia di comunicazione, che punta a offrire esperienze straordinarie "senza sforzo". Il summit è stato, infatti, anche l’occasione per presentare la nuova visione “Effortless Wonder” di Costa Crociere, che ridefinisce il concetto di vacanza e diventa parte centrale del posizionamento del brand in tutte le sue sfumature.

Con l'identità di "Wonder Makers" Costa rafforza quindi la sua missione: trasformare ogni momento in un’esperienza ricca di meraviglia, lasciando i viaggiatori ispirati, rigenerati e, soprattutto, senza parole. Da qui l’evoluzione della piattaforma creativa “Speechless” nella nuova “Effortless Wonder”, realizzata con l'agenzia LePub, che insieme a Starcom (entrambe parte di Publicis Groupe) sono dallo scorso settembre i nuovi partner di Costa Crociere per la gestione delle attività di branding, social e media omnicanale (leggi qui).

A spiegarne le caratteristiche è stato proprio Bruno Bertelli, Global Ceo di LePub e Cco di Publicis Worldwide, che dal palco ha detto: «Le persone vogliono essere sorprese, vogliono provare la Meraviglia, soprattutto in vacanza. Ma è anche vero che esistono due desideri apparentemente opposti che caratterizzano chi è in vacanza: da un lato, vogliamo rilassarci e ricaricare le energie, dall’altro, cerchiamo esperienze nuove e stimolanti. Con Costa riusciamo a risolvere questo conflitto, offrendo qualcosa che nessun altro può proporre: Meraviglia senza sforzo».

A margine della conferenza, Giovanna Loi, VP Global Marketing & Customer Experience Innovation di Costa Crociere da ottobre 2023 (leggi qui), ha poi spiegato: «Con Effortless Wonder vogliamo intercettare un nuovo target di crocieristi, fatto di persone che cercano autenticità e stupore. Non si tratta solo di una vacanza, ma di un viaggio che lascia senza parole. Questo posizionamento “speechless” rappresenta una promessa: regalare emozioni uniche e indimenticabili, combinando l’esplorazione con la comodità di un’esperienza curata in ogni dettaglio».

Gli spot parte del nuovo corso di comunicazione di Costa Crociere sono partiti a settembre 2024, quando è stata raccontata la crociera nel Mediterraneo della compagnia, per poi proseguire a novembre con uno spot dedicato ai Caraibi. Entrambi raccontano la possibilità di vivere itinerari spettacolari con il massimo comfort, rendendo la crociera un’esperienza di meraviglia totale. Con questo approccio, Costa non si limita a offrire una vacanza, ma un’esperienza che risponde alle aspettative più alte e lascia un ricordo indelebile.

Il 2025 di Costa Crociere tra investimenti adv in crescita e nuovi spot

Guardando al 2025, Giovanna Loi ha dichiarato che l’investimento in comunicazione, già sostanziale, sarà «leggermente rivisto al rialzo» per continuare a promuovere il messaggio di "meraviglia senza sforzo". Tuttavia, ha anche spiegato che la vera novità risiederà soprattutto nella distribuzione: «Andremo a privilegiare i canali che permettono una maggiore addressability, come la Connected TV. Questo ci permetterà di differenziare la creatività e il target, adattando la comunicazione alle diverse regioni in cui operiamo». Tuttavia, ha sottolineato ancora Loi, «la chiave resta il bilanciamento, senza mai tralasciare la visione a 360 gradi nella nostra pianificazione».

Un altro punto saliente della strategia di Costa è l’utilizzo della Customer Data Platform realizzata in partnership con Adobe, che permette di personalizzare ulteriormente la comunicazione attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. Come spiega Loi, “la piattaforma raccoglie tutte le informazioni che abbiamo sui nostri crocieristi, consentendoci di profilare gli utenti per offrire una comunicazione mirata e di valore. Con il supporto dell’intelligenza artificiale, possiamo creare asset personalizzati in modo più semplice e veloce, portando alla realizzazione di contenuti che prima richiedevano un lavoro manuale molto più lungo”.

In quest’ottica, la piattaforma diventa uno strumento chiave per migliorare la customer experience e semplificare la produzione di contenuti, utili anche ai partner, come le agenzie di viaggio.

A gennaio 2025, Costa Crociere lancerà un nuovo spot della serie "Effortless Wonder", dedicato a una destinazione ancora non svelata, che promette ancora una volta di catturare l’immaginazione dei viaggiatori.

Inoltre, il nuovo corso di comunicazione si distingue anche nella musica, con la colonna sonora dei nuovi spot che sarà “Lust For Life” di Iggy Pop, scelta che esprime energia, vitalità e la sensazione di libertà che solo Costa può offrire ai suoi ospiti.

E su Sanremo? Per ora Giovanna Loi non si sbottona sulla sponsorizzazione del Festival. Quel che è certo è che sul sito di Costa Crociere è già presente la proposta crocieristica per la settimana del Festival. Sul sito la compagnia, infatti, annuncia la crociera “Mediterraneo a tutto sound” con Costa Toscana. La descrizione recita: “Nel 2025 torniamo a Sanremo per la quarta volta, durante la settimana più elettrizzante della musica italiana, e Costa Toscana sarà il cuore pulsante della festa sul mare. Preparati a una crociera esclusiva, un vero viaggio musicale per rivivere i festival più leggendari del mondo passando da un ritmo all’altro immersi nelle destinazioni più belle del Mediterraneo”.