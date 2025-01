ARPAL Puglia apre due bandi per la comunicazione

L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Puglia, ente della Regione Puglia che esercita le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, garantendo l’erogazione dei servizi per l’impiego, ha indetto due bandi di gara per i servizi di comunicazione.

Il primo riguarda, più nello specifico, la comunicazione e organizzazione eventi 2025-2026, con valore stimato al netto dell'IVA di 434.500 euro (qui i documenti di gara). Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il 15 febbraio 2025.

Il secondo è focalizzato sulle campagne di comunicazione sui servizi digitali integrati per l'incrocio domanda-offerta di lavoro, con valore stimato al netto dell'IVA di 235.846,54 euro (qui i documenti di gara). Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il 1 marzo 2025.