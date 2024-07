AdAge: Gruppo Ferrero alle fasi finali di una gara creativa globale

Secondo quanto riportato dal giornale specializzato americano AdAge, il Gruppo Ferrero è nelle fasi finali di una revisione globale del proprio roster di agenzie pubblicitarie, con l’obiettivo di razionalizzare il numero di collaborazioni sul fronte creativo.

La multinazionale di Alba attualmente lavora con molte agenzie diverse, sia a livello internazionale che in Italia, incluse sigle indipendenti, per i suoi numerosi marchi. Questi includono Kinder, Nutella, Tic Tac e Ferrero Rocher, oltre a brand esteri come Baby Ruth, Blue Bunny, Butterfinger, Crunch, Halo Top, Keebler e Raisinets, per un totale di oltre 100 marche diverse.

Stando agli obiettivi della revisione, l’intenzione sembrerebbe poter essere quella di individuare una o più agenzie di profilo internazionale con cui collaborare più ampiamente. Secondo AdAge, tra le agenzie in lizza ci sono Publicis Groupe, McCann Worldgroup del gruppo IPG-Interpublic e Grey del gruppo WPP. Tuttavia, non è chiaro quanto questo processo avrà impatto in Italia, dove Ferrero dispone anche dell’agenzia interna Pubbliregia, pur collaborando con vari partner sui singoli brand.

Complessivamente, Ferrero è ai vertici della classifica delle aziende che spendono di più in pubblicità nel nostro Paese, con un investimento totale sui mezzi di comunicazione quantificabile in circa 160 milioni di euro annui. Lo scorso settembre, l'incarico per il media planning & buying è stato affidato nuovamente a Publicis Groupe.