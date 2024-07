Yam112003 festeggia 20 anni di creatività e chiude il 2023 con ricavi in crescita di oltre il 10%

Yam112003 celebra i suoi primi venti anni forte di una chiusura positiva per il 2023, con un aumento dei ricavi di agenzia superiore al 10% rispetto all'anno precedente e un Ebitda che cresce del 12,7%, con un primo semestre del 2024 caratterizzato da indicatori positivi su tutte le principali aree. Nell'ultimo periodo l'agenzia ha visto anche l’ingresso di clienti di grande prestigio.

Per l'agenzia, quindi, si tratta di un "compleanno ricco di soddisfazioni - si legge nella nota. - A vent’anni si è pieni di energia, creatività, desiderio d’indipendenza e voglia di cambiare il mondo: lo stesso spirito che anima l’agenzia fin dal primo giorno e che continuerà a guidarla per il futuro".

“In questo percorso di crescita, sono stati importanti i clienti che, nel tempo, ci hanno scelto come loro partner di comunicazione; così come le persone che lavorano in agenzia e che, anche in momenti difficili, hanno contribuito con energia e fiducia a una profonda trasformazione culturale dell’azienda” commenta così Laura Corbetta, Founder e CEO di Yam112003. “Sono davvero orgogliosa del traguardo raggiunto, per nulla scontato in questi anni di grandi cambiamenti dello scenario economico, sociale e culturale. Il mio ringraziamento va anche a founder e shareholder – Elena Bianchi, Gory Pianca, Alessia Tousco e Duccio Machnitz - che mi hanno sempre affiancata, contribuendo con grande passione e determinazione al nostro successo. Negli anni, la nostra visione è stata quella di creare un ambiente inclusivo e stimolante in cui far fiorire la creatività e le nostre competenze in ambito strategico, creativo, content e di produzione”.

Molte le novità di business nel corso del 2024: “Si consolida e rafforza il presidio di Yam112003 nel settore Food&Beverage. Con Lavazza, che dopo il premiato magazine The Blender ci ha affidato anche la gestione dei canali social Italia del brand, e con Galbusera nel mondo delle creative activation - dichiara Elena Bianchi, Founder e Head of Agency. - Importanti riconferme arrivano anche da Sanpellegrino, cliente storico che ha contribuito a costruire l’agenzia che siamo oggi, e dal Gruppo Mondelez, con i brand Philadelphia, Sottilette e Osella. Sempre all’insegna della continuità, Baci Perugina e Perugina. Mentre un nuovo ingresso per la comunicazione B2B è stato Barilla for Professionals. Nel settore home appliances continua anche la collaborazione con Beko”.

Con l’assegnazione, dopo gara, delle attività di marketing communications di ABB Electrification Italia, e la riconferma delle partnership ormai pluriennali con Snam, Solvay e Syensqo, si rafforza il portfolio clienti per la comunicazione nel settore industriale, spiega Gory Pianca, Founder e Head of Agency, che aggiunge: “Sul fronte B2B, Comunicazione Interna e Corporate - ambiti sempre più rilevanti nelle strategie di sviluppo dell’agenzia - l’ingresso significativo di Pandora Italia, insieme alla storica collaborazione con Loro Piana, ci confermano come uno dei player più rilevanti di questo mercato”.

Grande fermento anche nella produzione televisiva, video ed eventi: “Abbiamo realizzato due grandi progetti di branded entertainment televisivo: Sognando Parigi per Allianz, docuserie in 7 puntate in onda su Rai 2 e Rai Play che racconta la preparazione di atleti olimpici e paralimpici; Un’altra me per Vinted, un factual con Carla Gozzi in 6 puntate in onda su La5 - racconta Alessia Tousco, Founder e Head of Production Hub -. Sul fronte eventi, la collaborazione di grande successo con Melissa Shoes per la Milano Design Week, il lancio di Roku Gin per Stock Spirits Group e la riconferma dei Diversity Media Awards di Fondazione Diversity, l’evento che premia i personaggi e i contenuti media che hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante della diversità, in scena il 28 maggio al Teatro Lirico di Milano e in onda su Rai 1 in seconda serata il 28 giugno”.

L'inclusione e la formazione

Sul fronte DE&I, Yam112003 ha consolidato la sua partnership con Valore D e Fondazione Diversity, in particolare per il progetto showReal che vede anche la partecipazione dell’OBE - Osservatorio Branded Entertainment, e con Valore D per la recente campagna stampa e social Le donne stanno al loro posto.

“La società, che conta un team di oltre 120 persone, ha investito molto su temi di organizzazione, processi e strumenti prestando grande attenzione alla formazione manageriale e professionale delle sue persone, favorendo la convergenza su un way-of-work basato su fiducia, accountability, delega e feedback e sulla valorizzazione dei suoi tanti giovani talenti attraverso l’affidamento di sempre maggiori responsabilità” ha dichiarato Duccio Machnitz, CFO, Chief People Officer e Shareholder di Yam112003.

Oltre alle politiche di inclusione e di parità di genere applicate in agenzia ormai da tempo - che hanno permesso il raggiungimento della Certificazione Parità di Genere - viene riconfermata la policy di smart working, avviata nel 2021, che prevede una presenza minima pari al 40% del tempo lavorativo con evidenti benefici in termini ambientali e di work-life-balance.

In ambito formativo, Yam112003 ha messo in atto un calendario di incontri verticali su temi “caldi” della comunicazione, fra cui intelligenza artificiale e data driven creativity, e della DE&I su design e linguaggio inclusivo, disabilità e unconscious bias.