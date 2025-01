UNA accoglie AssoHealth e lancia un hub dedicato alla comunicazione healthcare

Novità in casa UNA – Aziende della Comunicazione Unite. L’associazione presieduta da Davide Arduini annuncia l’ingresso di diverse agenzie parte di AssoHealth e la nascita di un hub dedicato alle tematiche della comunicazione sulla salute.

Nel consiglio di UNA sono inoltre entrati oggi come consiglieri Antonella Lupica, Ceo di Golin Italy, Alberto Acito, Responsabile della territoriale Puglia & Basilicata e Ceo di Ideama, e Michele Rinaldi, Ceo di Soluzione Group.

Con l’integrazione di AssoHealth, entrano in UNA quattro nuove agenzie specializzate nel settore healthcare:

Camp 22 - IPG Health Italy, specializzata in servizi di comunicazione in ambito healthcare, provider di servizi ECM, produzione di contenuti.

Educom di Milano, reatà che si occupa di marketing e comunicazione healthcare; web e social marketing; branding; campagne di awareness; campagne di brand; piani di comunicazione multicanale; channel e content strategy; realizzazione app e siti web.

Kaffeina di Torino, specializzata in healthcare marketing e aziende Stem (tecnologia, scienze, aerospazio…).

Heakthware Group di Salerno, focalizzata su soluzioni tecnologiche per healthcare, ricerche, formazione, progetti editoriali e e-commerce, realizzazione campagne pubblicitarie.

Queste agenzie si affiancheranno nel nuovo UNA Health Hub ad Havas Life, Inventa TRO e GDS Communications.

“L’ingresso di AssoHealth in UNA rappresenta una svolta significativa per la comunicazione healthcare in Italia. La nostra missione di creare valore per le persone attraverso la comunicazione sulla salute si rafforza grazie a questa partnership strategica. In un momento di profonda evoluzione del settore, la nascita dell’UNA Health Hub ci permetterà di rispondere alle sfide emergenti, creando un ecosistema di collaborazione tra tutti i protagonisti della comunicazione sanitaria”, ha dichiarato Alessio Carli, Presidente di Assohealth e Presidente IPG Health.

“Con l’ingresso di AssoHealth, UNA rafforza ulteriormente la propria posizione come punto di riferimento per la comunicazione in Italia, ampliando il proprio raggio d’azione in un settore strategico e in forte crescita. L’entrata di AssoHealth ci permette di integrare competenze altamente specializzate, consolidando la nostra capacità di offrire soluzioni sempre più innovative e mirate. L’UNA Health Hub sarà un acceleratore di idee e di progetti, catalizzando nuove opportunità per il settore e ridefinendo gli standard della comunicazione healthcare nel nostro Paese”, ha commentato Davide Arduini, Presidente di UNA.