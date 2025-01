Scai Comunicazione raggiunge il traguardo dei 2 milioni di fatturato nel 2024

Scai Comunicazione chiude il 2024 con un fatturato per la prima volta superiore ai 2 milioni di euro. “Un traguardo significativo per una realtà ancora piccola, ma determinata a crescere in modo sano e sostenibile”, sottolinea l’agenzia.

Una nuova identità, dalla certificazione di genere alla Benefit Company

Il 2024 di Scai Comunicazione è stato ricco di cambiamenti: l’agenzia ha infatti intrapreso un percorso di rebranding, partendo dal nuovo logo e da una rinnovata brand identity. “Il tutto è frutto di un restyling profondo, rappresentando molto più di un segno grafico: è il simbolo della nostra evoluzione. Questo cambiamento si è intrecciato con una trasformazione ancora più grande: siamo diventati Società Benefit, un passo deciso verso un impatto sempre maggiore per le comunità che serviamo”, afferma l’agenzia.

L’Impatto della comunicazione: 100% primo giorno di lavoro

Un altro momento chiave del 2024 è stato la realizzazione di "100% primo giorno di lavoro", uno spot corale nato come risposta ad una gara pubblica di Unioncamere Lombardia. “Abbiamo raccontato il valore dell’occupazione con uno stile autentico e inclusivo, mettendo al centro persone, storie e opportunità. Dentro c’è tutto ciò che rappresenta Scai: l’attenzione ai dettagli, la cura per le narrazioni e la voglia di fare una comunicazione che lasci il segno”.

Guarda il video:

Roma e i format diffusi

Roma, con la sua complessità e il suo fascino, è stata al centro del 2024 di Scai Comunicazione. La Rome Future Week ha raggiunto il suo apice, non solo per i numeri e i premi ottenuti, ma “per l’energia che abbiamo visto risvegliarsi in una città pronta a ripartire”. Parallelamente, l’agenzia ha lanciato "Sanidays", un format dedicato alla salute e alla prevenzione che nel 2025 si proporrà come un evento diffuso per coinvolgere il cuore dei romani attorno alla prevenzione e al benessere.

Riscoprire la Basilicata

La Basilicata è stato il luogo da cui Scai Comunicazione ha voluto ripartire per riscoprire le proprie radici. Nella sede di Potenza sono impegnate più di 12 persone. “Non solo, nel 2024 abbiamo deciso di rinnovare il nostro impegno verso il territorio: partendo dalle scuole, abbiamo organizzato eventi che hanno coinvolto centinaia di studenti, come l’incontro sul futuro dei social che ha tenuto 300 ragazzi incollati alle loro sedie per tre ore”.

“L’anno prossimo sarà forse più semplice? Probabilmente no. Ma sarà guidato da una visione chiara. Abbiamo scelto tre parole per rappresentare il nostro 2025: Coerenza, Protagonismo, Audacia.

Coerenza: ogni azione riflette chi siamo e i valori in cui crediamo.

Protagonismo: ognuno di noi è responsabile di fare la differenza, con leadership e autonomia.

Audacia: innovare e osare, accettando sfide e costruendo qualcosa di straordinario. Queste parole sono una guida concreta per orientare ogni scelta, progetto e azione quotidiana dei nostri team. E nel 2025, come sempre, continueremo a essere unstoppable”, chiosa l’agenzia.