Sanità: l’Usl Romagna affida a M&A Media Adv la gestione degli spazi pubblicitari

Nuovo incarico quinquennale per la concessionaria del gruppo Meneghini & Associati Talent Union. In programma un potenziamento degli impianti in ospedali e ambulatori

Meneghini & Associati Media Adv, concessionaria del gruppo di comunicazione e marketing Meneghini & Associati Talent Union, ha ottenuto il rinnovo per altri 5 anni della gestione degli spazi pubblicitari e delle sponsorizzazioni dell’Azienda Usl della Romagna, che comprende le molteplici strutture sanitarie degli ambiti provinciali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini.

Per quanto riguarda l’Area Vasta di Romagna, M&A Media Adv oggi è attiva con 80 monitor installati nei presidi ospedalieri e negli ambulatori. Il progetto, spiega la concessionaria in una nota stampa, è di operare nei prossimi mesi un importante potenziamento degli impianti.

Grazie ai proventi della raccolta pubblicitaria l’Azienda sanitaria otterrà risorse preziose da investire in attività a vantaggio della collettività, nell’ambito del progetto PPS (Progetto Partner In Sanità). Come spiega Elisabetta Montesi, direttrice UO Accoglienza, Marketing e Fundraising, l’Azienda Usl della Romagna «mette a disposizione spazi strategici come sale d’attesa, aree d’affluenza interne ed esterne per il posizionamento di pannelli o monitor che ospitano messaggi di comunicazione istituzionale oltre che informazioni di tipo pubblicitario. Parte delle entrate saranno reinvestite per migliorare il comfort all’interno delle strutture sanitarie, nonché per iniziative di informazione rivolte all’utenza».

M&A Talent Union ha curato inoltre, tramite la propria agenzia di comunicazione M&A Inventia, l’ideazione, la gestione e il coordinamento del concept di comunicazione del Piano di Prevenzione Regionale dell’Azienda Area Vasta Romagna per sensibilizzare la cittadinanza a corretti stili di vita.

Il rinnovo dell’accordo con l’Usl Romagna rappresenta dunque una conferma importante del ruolo di spicco nel settore della comunicazione in sanità giocato dalla concessionaria M&A Media Adv, che complessivamente è attiva in(ospedali, poliambulatori, distretti specialistici, ambulatori) in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Lazio.