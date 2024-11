Rinascente si affida a Ready2Fly per la comunicazione sui social media.

Rinascente ha scelto di affidarsi ai servizi di Ready2Fly, l’agenzia parte di FSB Group, per la comunicazione sui social media. Ready2Fly è stata selezionata per un progetto “per garantire una coerenza visiva e narrativa che rafforzerà Rinascente come una ‘House of Brands’, esaltando il prestigioso network di aziende di alta gamma con un’immagine distintiva e armoniosa”, si legge nella nota stampa. Il progetto include anche anche eventi, installazioni e attività mirate a incrementare il coinvolgimento e l’engagement. In aggiunta, sarà valorizzata la nuova anima di Rinascente come “editor" di contenuti.

Ready2Fly ha dunque rivisitato la visual identity dei social media di Rinascente, combinando elementi d'archivio con asset contemporanei per creare un’identità visiva che unisce passato e presente con uno stile distintivo. Ogni piattaforma è stata ottimizzata per mettere in luce le peculiarità di Rinascente: Meta racconterà storie inedite ed esclusive attraverso contenuti visivi di alta qualità; TikTok catturerà l’attenzione di un pubblico giovane e alla moda con contenuti dinamici e virali; X promuoverà un dialogo diretto e immediato.

“Per dare sempre più valore al nuovo percorso intrapreso da Rinascente negli ultimi due anni come media company è importante affiancarsi a partner di primo livello come Ready2Fly che ne condividano vision e strategia. Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura per raccontare il mondo Rinascente a 360 gradi”, dice Alessandra Frum, Marketing & Communication Director di Rinascente.

“Siamo entusiasti di collaborare con Rinascente, un brand che condivide i nostri valori fondamentali. Nel panorama retail odierno, è essenziale differenziarsi attraverso strategie di comunicazione che valorizzano tanto l'universo valoriale quanto le esperienze uniche delle shopping destination. Adottando un approccio editoriale, possiamo esplorare il mondo di Rinascente attraverso molteplici punti di contatto e coinvolgere in modo efficace il pubblico di riferimento”, afferma Chiara Fornari, Ceo di Ready2Fly.