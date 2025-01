Pubblicità: Aboca rinnova e amplia l’incarico media a Wavemaker

Partnership decennale tra la toscana Aboca, società benefit attiva nella produzione di prodotti terapeutici naturali e biodegradabili per la salute umana, e Wavemaker Italy. L’azienda di Sansepolcro (Arezzo) ha deciso di confermare ancora la sua fiducia all’agenzia di GroupM (Wpp) anche per il 2025, affidandole nuovamente e direttamente l’incarico per le attività di media strategy, planning e buying per il mercato italiano.

Dal 2025, in continuità con quanto fatto nel recente passato, l’incarico si allargherà alle analisi di marketing mix modeling, essenziali per misurare il contributo delle azioni pubblicitarie al risultato commerciale della marca, e includerà anche un'attività periodica di formazione e di ingaggio dei principali stakeholder dell’azienda sulle tematiche chiave del mercato e dei media.

“È un piacere continuare a lavorare con un partner che condivide i nostri valori e che comprende e sviluppa al meglio le nostre esigenze di comunicazione strategica, declinandole poi in pianificazioni su tutti i mezzi. È ciò che ci permette di raggiungere importanti risultati di notorietà e di vendite”, afferma Davide Mercati, responsabile relazioni media di Aboca. “Ed è quindi su questa base che abbiamo deciso di affidare a Wavemaker anche le analisi di MMM, per essere ancora più puntuali ed efficaci nelle nostre scelte di pianificazione”.

Intanto sono già partite in dicembre, e saranno on air fino a metà gennaio, due nuove campagne tv dedicate rispettivamente a NeoBianacid, prodotto per il trattamento di reflusso, acidità e difficoltà digestive, e a Grintuss, sciroppo per il trattamento di tosse secca, grassa, acuta e persistente. I commercial, nei formati 15, 20 e 30 secondi, sono on air sulla tv lineare, oltre che sulle principali piattaforme di televisione on demand.

“È per noi motivo di grande orgoglio consolidare una partnership così importante con Aboca, che da anni ripone la sua fiducia nel nostro lavoro”, sottolinea anche Massimo De Cesare, General Manager di Wavemaker Italy. “L’ampliamento del nostro supporto ad altre aree strategiche rappresenta un passo significativo per rafforzare ulteriormente un rapporto costruito su valori comuni come trasparenza e agilità. Condividere questi principi con Aboca ci ha permesso di interpretare al meglio le sue esigenze, offrendo soluzioni di qualità, creative e in grado di rispondere con efficacia ai cambiamenti di un mercato sempre più dinamico”.