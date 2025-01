Mashfrog Group è Top Employers Italia per il terzo anno consecutivo

Mashfrog Group si conferma tra le imprese italiane di eccellenza nelle politiche aziendali e nelle pratiche di gestione delle risorse umane. Ha ottenuto la Certificazione Top Employers Italia 2025, un riconoscimento che riceve per il terzo anno consecutivo a partire dal 2023.

Con oltre 450 dipendenti, il Gruppo guidato dal CEO Edoardo Narduzzi è operativo con 3 sedi in Italia (il quartier generale di Roma e gli uffici di Milano e Palermo) e in 7 Paesi del mondo. Da diversi anni continua a investire in politiche, strategie e iniziative che riguardano la community aziendale poiché crede nella centralità della persona. Non a caso il pay off di Mashfrog e Tech Human Touch, a indicare che nell’era del digitale, della AI e della rivoluzione tecnologica un ruolo decisivo e fondamentale è affidato proprio alle persone e al “tocco umano” che portano in ogni progetto, innovazione e prodotto.

Giulia Vitetta, Group Chief People Organization & Procurement Officer, commenta: “Ottenere la certificazione Top Employer Italia per il terzo anno consecutivo ci conferma nella scelta di costruire la crescita e l’innovatività del Gruppo sulle persone. Leadership collaborativa, diversity & inclusion, formazione e talent, wellbeing e ambiente di lavoro sono alcuni dei tanti tasselli di un unico mosaico. Il nostro percorso è iniziato ormai da molti anni e continua a portare frutto sia in termini di talent acquistion che di retention, avendo un turnover molto basso per il settore tecnologico. Passo dopo passo, stiamo costruendo uno “stile Mashfrog” anche nel modo di lavorare e di essere community, che si rispecchia poi nei servizi e prodotti che realizziamo per i nostri clienti e che i nostri clienti ci riconoscono”.

La certificazione Top Employers arriva inoltre per Mashfrog Group a ridosso dell’avvio della fase di sperimentazione della flessibilità del remote working che interesserà tutte le risorse Italia per l’intero 2025: una scelta nel solco dell’attenzione al worklife balance che da sempre contraddistingue Mashfrog e una conferma dell’efficacia con cui il Gruppo ha percorso la strada del lavoro agile, iniziata già nel 2018. Nel 2025 il Programma Top Employers ha riconosciuto e certificato più di 2,400 Top Employers in 125 Paesi di tutto il mondo, di cui 151 in Italia. La Certificazione viene rilasciata solo alle imprese che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. L’indagine ricopre 6 macroaree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.

David Plink, CEO di Top Employers Institute, dichiara: “Coerenza in un mondo che fa del cambiamento la sua unica costante? Attraverso i progressi tecnologici, i mutamenti economici e l'evoluzione del panorama sociale è di grande ispirazione vedere persone e organizzazioni mettersi alla prova. Quest'anno, il Programma di Certificazione Top Employers mette in risalto la dedizione dei nostri Top Employers, che continuano a definire standard elevati, grazie a strategie e pratiche HR di livello mondiale, promuovendo la crescita e il benessere, migliorando al contempo il mondo del lavoro. È con grande orgoglio che celebriamo questi leader e team capaci di mettere le persone al centro: i Top Employers 2025!”.